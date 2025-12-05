Το τρελό ποσό που βγάζει κάθε χρόνο η Mariah Carey από το «All I Want For Christmas Is You»

Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» (μετά την Βανδή εννοείται), Mariah Carey «ξεπαγώνει» κάθε Δεκέμβριο, καθώς το «All I Want For Christmas Is You» συνεχίζει να σπάει ρεκόρ εσόδων.

Εδώ και δεκαετίες, η Mariah Carey έχει ταυτιστεί όσο κανείς άλλος με την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Η τραγουδίστρια κάνει το γνωστό «defrosting» κάθε Δεκέμβριο, επιστρέφοντας στην επικαιρότητα με τον καλύτερο τρόπο.

Το «All I Want For Christmas Is You» δημιουργήθηκε στις αρχές των '90s πάνω σε ένα μικρό αρμόνιο. Η ίδια η τραγουδίστρια έχει παραδεχτεί ότι, παρά την αυτοπεποίθησή της, δεν περίμενε ποτέ το τεράστιο μέγεθος της επιτυχίας.

Πόσα χρήματα κερδίζει από το τραγούδι η Mariah Carey

Το «All I Want For Christmas Is You» είναι κι επίσημα το πιο πολυακουσμένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών. Οι ετήσιες απολαβές της Mariah Carey από τα royalties υπολογίζονται σε 2 έως 3 εκατομμύρια λίρες τον χρόνο.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία, αυτό σημαίνει ότι η Carey εξακολουθεί να κερδίζει το εντυπωσιακό ποσό των 5.753 λιρών την ημέρα, δηλαδή 239,70 λίρες την ώρα. Καθόλου άσχημα για τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια...

Η τραγουδίστρια έχει εξηγήσει πως έγραψε το τραγούδι με στόνο να «μυρίζει» δεκαετία του '90: «Οι γιορτές είναι πραγματικά σημαντικές για μένα. Δεν προσποιούμαι». Κάθε χρόνο που το τραγούδι επιστρέφει στην κορυφή των charts, η star υπενθυμίζει πως η αγάπη της για την περίοδο αυτή είναι πέρα για πέρα αυθεντική.

Σχολιάζοντας το κομμάτι, ένας θαυμαστής είπε: «Είναι εκπληκτικό το πώς αυτό το τραγούδι είναι διαχρονικό, αναγεννάται κάθε Νοέμβριο και πεθαίνει μετά τα Χριστούγεννα». «Η Mariah Carey ξεπάγωσε επίσημα από το παγόβουνό της. Δεν θα σταματήσουμε πλέον να ακούμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου», έγραψε ένας δεύτερος. Όπως είπε και κάποιος άλλος: «Όλα τα τραγούδια της είναι υπέροχα. Αλλά αυτό είναι μακράν που την κάνει τόσο θρυλική, τόσο εμβληματική».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ