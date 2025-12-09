Ένα πρωτοφανές περιστατικό με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Βαλάντη σημειώθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Σάλος έχει ξεσπάσει με ένα βίντεο στο TikTok όπου ο Βαλάντης έκανε μια απαράδεκτη ενέργεια κατά την διάρκεια του προγράμματός του στο κέντρο που εμφανίζεται.

Ο λαϊκός τραγουδιστής δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του επειδή οι μουσικοί του δεν ακολουθούσαν τον ρυθμό που ήθελε και τότε γύρισε προς το μέρους τους και έφτυσε.

Αρχικά φαίνεται να βρίσκεται σε έξαλλη κατάσταση και να τους βάζει τις φωνές πριν προχωρήσει στην απαράδεκτη αυτή κίνηση. Για λίγα δευτερόλεπτα, ο Βαλάντης συνέχισε το πρόγραμμά του χωρίς μουσική, καθώς ζήτησε από τους συνεργάτες του να σταματήσουν προκειμένου να συνεχίσει μόνος του.

Βαλάντης: «Ζητώ συγγνώμη»

Μετά το περιστατικό, ο Βαλάντης ζήτησε συγγνώμη και με δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 ανέφερε: «Αυτό που έφτυσα ήταν μια τσίχλα. Είδα τον εαυτό μου και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτή την εικόνα», είπε.

«Αυτό ο περιστατικό έγινε πριν 4 εβδομάδες. Δυστυχώς η νύχτα είναι δύσκολη, γίνονται ελάχιστες πρόβες. Δεν είχαμε εμείς την πολυτέλεια. Επειδή σέβομαι πολύ την μουσική, την τσίχλα την μασάμε γιατί είναι οι σιαγώνες αδένες. Πρώτα απ’ όλα είδα τον εαυτό μου και να ζητήσω συγγνώμη για την εικόνα που είδατε. Τον εκνευρισμό μου. Γινόταν συνέχεια αυτό το πράγμα», συμπλήρωσε ο Βαλάντης στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ