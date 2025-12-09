«Άρρωστοι» Ολυμπιακοί στην παγωμένη Αστάνα: «Στους -20°C για τον Θρύλο!» (vid)

Οπαδοί του Ολυμπιακού μίλησαν από την παγωμένη Αστάνα για την αναμέτρηση της ομάδας τους με την Καϊράτ.

Στην παγωμένη Αστάνα βρίσκεται ο Ολυμπιακός όπου την Τρίτη (9/1, 17:30) αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι για τη League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν και την συμπαράσταση των φιλάθλων τους, που αψήφισαν το πολικό ψύχος, με την θερμοκρασία το πρωί της Τρίτης να είναι στους -20°C.

Μια παρέα τριών φίλων του Ολυμπιακού που βρίσκεται στο Καζακστάν, μίλησε στην εκπομπή «Morning Point» του Mega News για το παιχνίδι της ομάδας του και για τις συνθήκες που έχουν συναντήσει στην παγωμένη Αστάνα.

«Γεια σας παιδιά, στους -20°C για τον Θρύλο της καρδιάς μας», ανέφερε ο ένας, ο οποίος εξήγησε την απόφαση να πάνε σε μια χώρα με τόσο ακραίες θερμοκρασίες. «Κοιτάξτε, με τον Ολυμπιακό έχουμε κάνει πολλά ταξίδια. Ένα ακόμα, το πιο μακρινό. Θα μας γράψει η ιστορία. Πάμε και για το πρώτο διπλό», πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Είναι πάρα πολύ το κρύο, αλλα για τον Ολυμπιακό... παντού. Μέσα στο γήπεδο είναι καλύτερα τα πράγματα επειδή είναι κλειστό. Εδώ έξω όταν φυσάει είναι δύσκολα τα πράγματα. Ευελπιστούμε να κάνουμε την πρώτη μας φετινή νίκη στο Champions League. Το κινητό δείχνει -20 αυτή τη στιγμή».

Όσο για το τι πίνουν προκειμένου να προφυλαχθούν από το κρύο απάντησε: «Πίνουμε βότκα φουλ, συνέχεια... Ότι μπορούμε».

