Κρουαζιέρα θανάτου: Ήπιε 33 ποτά και κατέληξε (vid)

Τραγική κατάληξη είχε η κρουαζιέρα ενός Αμερικανού, ο οποίος κατανάλωσε 33 ποτά στο μπαρ του πλοίου μέσα σε μια ημέρα. Η οικογένειά του έχει καταθέσει μήνυση και ζητά να γίνει δίκη.

Ο Michael Virgil πέθανε πάνω στο κρουαζιερόπλοιο «Navigator of the Seas» της Royal Caribbean κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας από το Λος Άντζελες στο Μεξικό τον Δεκέμβριο του 2024. Ταξίδευε μαζί με την σύντροφό του, τον γιο του, καθώς και με άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Οι ευθύνες στο πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου

Η μνηστή του 35χρονου, Connie Aguilar, έχει καταθέσει αγωγή κατηγορώντας την εταιρεία κρουαζιέρας ότι ευθύνεται για τον θάνατό του, ισχυριζόμενη ότι την ημέρα που πέθανε του σερβιρίστηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ από το πλήρωμα του πλοίου.

Σύμφωνα με τη USA Today, το θύμα φέρεται να κατανάλωσε 33 αλκοολούχα ποτά την ημέρα που πέθανε και στη συνέχεια χάθηκε προσπαθώντας να επιστρέψει στην καμπίνα του. Η αγωγή αναφέρει: Μέλη του πληρώματος της Royal Caribbean, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ασφαλείας, πλησίασαν τον θανόντα προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσουν.

Τα μέλη του πληρώματος της Royal Caribbean, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ασφαλείας, τον έριξαν στο έδαφος, στάθηκαν πάνω του με όλο τους το βάρος και συμπίεσαν το σώμα του, με αποτέλεσμα ο θανών να σταματήσει να κινείται».

Οι ισχυρισμοί των επιβατών

Την περίοδο του θανάτου του Virgil, το Fox LA είχε μεταδώσει ότι κάποιοι επιβάτες στο «Navigator of the Seas» ισχυρίστηκαν ότι το θύμα τους απείλησε πως θα τους σκοτώσει και «άρχισε να τους κυνηγάει στον διάδρομο.

Επιβάτες υποστήριξαν ότι ο άνδρας επιτέθηκε σε δύο μέλη του πληρώματος και προσπάθησε να σπάσει μια πόρτα πίσω από την οποία είχε κρυφτεί άλλο μέλος του πληρώματος.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι μέλη του πληρώματος χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού για να ακινητοποιήσουν τον Virgil και ότι του έκαναν επίσης ένεση με ηρεμιστικό.

Θάνατος συνδυαστικών παραγόντων

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες αποφάνθηκε ότι ο θάνατός του ήταν ανθρωποκτονία, που προκλήθηκε «συνδυαστικά από τους παράγοντες της μηχανικής ασφυξίας, της παχυσαρκίας, της καρδιομεγαλίας και της δηλητηρίασης από αλκοόλ».

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Virgil, δήλωσε: «Η οικογένειά του έχει υποστεί ανείπωτο πόνο και μαρτύριο εξαιτίας της Royal Caribbean, μιας τεράστιας εταιρείας κρουαζιερών που δίνει προτεραιότητα στο κέρδος αντί για την ασφάλεια των επιβατών. Τα μέλη του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ασφαλείας και του ιατρικού προσωπικού, υποτίθεται ότι περνούν από αυστηρή εκπαίδευση... Είναι ξεκάθαρο ότι η Royal Caribbean υπήρξε εντελώς αμελής στη στελέχωση, εκπαίδευση και επίβλεψη του μεγάλου στόλου των εργαζομένων της. Αυτό που υποτίθεται ήταν όμορφη οικογενειακή εμπειρία κατέληξε σε μια αδιανόητη τραγωδία λόγω του απεχθούς τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κατάσταση. Μια κατάσταση που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε προκύψει».

Η Royal Caribbean δήλωσε στο USA Today μέσω email: «Λυπηθήκαμε βαθιά για τον θάνατο ενός από τους επιβάτες μας, συνεργαστήκαμε με τις αρχές στην έρευνά τους και δεν θα σχολιάσουμε περαιτέρω λόγω της εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας».

