Η ευρωπαϊκή χώρα που ξεκινά να χρεώνει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ανά χιλιόμετρο

Από το 2028, οι οδηγοί ηλεκτρικών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πληρώνουν για κάθε χιλιόμετρο που κάνουν. Το νέο μέτρο ήδη προκαλεί αντιδράσεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζει μια από τις πιο ριζικές αλλαγές στη φορολόγηση των οχημάτων των τελευταίων δεκαετιών. Από το 2028, οι οδηγοί ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων θα μπαίνουν σε ένα νέο σύστημα χρέωσης που ονομάζεται pay per mile, ένα μοντέλο που μετρά την απόσταση και όχι το καύσιμο. Με απλά λόγια, κάθε χιλιόμετρο θα έχει το δικό του κόστος.

Πόσο θα κοστίζει το κάθε χιλιόμετρο

Η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Rachel Reeves, ανακοίνωσε ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα χρεώνονται με 3 πένες ανά χιλιόμετρο. Για τα plug in υβριδικά η τιμή μειώνεται στο μισό, στα 1,5 πένες. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αντισταθμίσει τα μειωμένα έσοδα από τους φόρους καυσίμων, καθώς η μετάβαση σε ηλεκτρική κινητικότητα έχει περιορίσει τα χρήματα που μπαίνουν στα δημόσια ταμεία.

Η Reeves ξεκαθάρισε πως τα έσοδα θα επιστρέψουν στους δρόμους, χρηματοδοτώντας τη συντήρηση αυτοκινητοδρόμων και βασικών οδικών δικτύων.

Πόσα χρήματα περιμένει η κυβέρνηση

Το δημοσίευμα της Guardian αναφέρει ότι το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου, το διάστημα 2028 με 2029, αναμένεται να φέρει περίπου 1,1 δισεκατομμύρια λίρες στα κρατικά ταμεία. Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, το ποσό αυτό μπορεί να αγγίξει τα 1,9 δισεκατομμύρια ετησίως, δημιουργώντας μια νέα σταθερή πηγή χρηματοδότησης.

Οι αντιδράσεις της αγοράς

Παρά τη θετική εικόνα για τα δημόσια οικονομικά, το μέτρο δεν έχει μείνει ασχολίαστο. Στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας προειδοποιούν πως η νέα χρέωση ίσως αποθαρρύνει μελλοντικούς αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων, σε μια περίοδο που η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα χρόνος. Μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος απομένουν δύο χρόνια, διάστημα στο οποίο η κυβέρνηση θα πρέπει να οριστικοποιήσει τεχνικά και νομικά ζητήματα μαζί με τις τοπικές αρχές και τη βιομηχανία.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ανοίγει έναν δρόμο που πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρακολουθούν με ενδιαφέρον. Αν το εγχείρημα πετύχει, το μοντέλο pay per mile μπορεί να γίνει η επόμενη μεγάλη αλλαγή στην οδήγηση όπως τη γνωρίζουμε.

