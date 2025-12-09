Αποχώρησαν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου οι αγροτοκτηνοτρόφοι: Πόσες πτήσεις επηρεάστηκαν (vid)

Ειρηνική αποχώρηση των αγροτών από το αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Την απόφαση να αποχωρήσουν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» έλαβαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, οι οποίοι αναμένεται να αποφασίσουν εκ νέου, για το σημείο όπου θα μεταφέρουν τις κινητοποιήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι λειτουργίες του αεροδρομίου ανεστάλησαν χθες από τις δύο το μεσημέρι μέχρι και τις έξι το απόγευμα. Αμέσως μετά και για πέντε περίπου ώρες (έως τις 23:00) οι πτήσεις εκτελέστηκαν κανονικά, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση με τους εκατοντάδες επιβάτες που περίμεναν για να ταξιδέψουν είτε από είτε προς το Ηράκλειο. Υπολογίζεται ότι αυτή την περίοδο εκτελούνται κατά μέσο όρο ημερησίως 40 πτήσεις.

Οι πτήσεις που επηρεάστηκαν

Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου ακυρώθηκαν τρεις πτήσεις, δύο εσωτερικού και μία πτήση εξωτερικού, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις σε 21 συνολικά πτήσεις, δέκα πτήσεις αναχωρήσεων και 11 πτήσεις αφίξεων. Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης στις αναχωρήσεις ήταν από 40 λεπτά έως 5,5 ώρες, ενώ οι καθυστερήσεις στις πτήσεις αφίξεων έφτασαν μέχρι και τις 5 ώρες.

Επίσης παρατηρήθηκε το φαινόμενο, κάποιες πτήσεις να εκτελέσουν λίγο νωρίτερα το δρομολόγιό τους χθες πριν τις έντεκα το βράδυ, προκειμένου να προλάβουν το εκ νέου κλείσιμο του αεροδρομίου. Για σήμερα μέχρι και την ώρα που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η απαραίτητη επιθεώρηση ασφαλείας, υπολογίζεται ότι επηρεάζονται 11 πτήσεις, από αυτές οκτώ είναι αναχωρήσεις και τρεις αφίξεις.

