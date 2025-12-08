Πετροπόλεμος και χημικά μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ: Αναποδογύρισαν όχημα της ΕΛ.ΑΣ

Σφοδρά επεισόδια ξέσπασαν σε Χανιά και Ηράκλειο, όταν αγρότες προσπάθησαν να φτάσουν στα αεροδρόμια και συγκρούστηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Πετροπόλεμος, χημικά, κρότου-λάμψης και καπνογόνα σημάδεψαν τη μεγάλη ένταση έξω από το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» στα Χανιά. Αγρότες και κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να «σπάσουν» τον αστυνομικό φραγμό, καθώς είχαν ανακοινώσει ότι θα αποκλείσουν την κεντρική πύλη του αεροδρομίου.

Παρά την παρουσία οχημάτων ΤΑΕ και κλούβων, αρκετοί διαδηλωτές κατάφεραν να περάσουν το μπλόκο, ενώ άλλοι εγκλωβίστηκαν μπροστά στις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. Η ένταση δεν αποφεύχθηκε και σημειώθηκαν εκτεταμένες συγκρούσεις. Οι αγρότες αναποδογύρισαν μέχρι και περιπολικό.

Οδομαχίες και χημικά στον δρόμο προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Στο Ηράκλειο, οι αγρότες έφτασαν ακόμη πιο κοντά στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης». Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, ομάδα 100-150 ατόμων αποσπάστηκε και μπήκε στην πίστα του αεροδρομίου.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν η αστυνομία έκανε ρίψη χημικών για να εμποδίσει την πρόσβαση, με τους διαδηλωτές να απαντούν με πέτρες. Οι αγρότες έφτασαν περίπου 150 μέτρα από την είσοδο, παρασύροντας οδοφράγματα με τα τρακτέρ τους πριν συναντήσουν νέο φραγμό.

Το σημείο πνίγηκε στα χημικά και η σύγκρουση πήρε διαστάσεις, με τους αγρότες να ανατρέπουν μέχρι και αστυνομικό όχημα, μέχρι που διαβουλεύσεις με τον επικεφαλής της αστυνομίας έφεραν πρόσκαιρη αποκλιμάκωση.

Με τις αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή, η πρόσβαση στο αεροδρόμιο έχει ουσιαστικά κλείσει. Πολλοί ταξιδιώτες αναγκάζονται να καλύπτουν την απόσταση με τα πόδια, κουβαλώντας τις αποσκευές τους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ