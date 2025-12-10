Μια προσομοίωση του Princeton αποκαλύπτει βήμα βήμα πώς θα εξελισσόταν ένας πυρηνικός πόλεμος Ρωσίας ΗΠΑ και τα εκατομμύρια θυμάτων που θα άφηνε πίσω του.

Ο κόσμος παρακολουθεί με ανησυχία την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ, ειδικά μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Πούτιν ότι η χώρα του «είναι έτοιμη να πολεμήσει» αν ξεσπάσει σύγκρουση στην Ευρώπη. Παρότι ένα πυρηνικό σενάριο θεωρείται ακόμη μη ρεαλιστικό, η συζήτηση αναζωπυρώνεται με κάθε βήμα κλιμάκωσης.

Σε αυτό το κλίμα επανέρχεται στο προσκήνιο μια ανατριχιαστική προσομοίωση που είχε δημοσιεύσει το Princeton πριν από έξι χρόνια. Το video απεικονίζει με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τι θα συνέβαινε αν Μόσχα και Ουάσινγκτον έμπαιναν σε τροχιά πυρηνικής σύγκρουσης και πόσο γρήγορα θα χάνονταν δεκάδες εκατομμύρια ζωές.

Η προσομοίωση παρουσιάζει τη Σούδα ως πιθανό στόχο, λόγω της βάσης ΝΑΤΟ και της στρατηγικής της θέσης.

Πώς ξεκινά ο εφιάλτης της πυρηνικής κλιμάκωσης

Σύμφωνα με την προσομοίωση, η Ρωσία θα επιχειρούσε αρχικά μια «πυρηνική προειδοποιητική βολή» ώστε να σταματήσει την υποτιθέμενη προέλαση των δυνάμεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Η απάντηση της Συμμαχίας θα ήταν ένας τακτικός αεροπορικός πυρηνικός πλήγμα, οδηγώντας ταχύτατα την Ευρώπη σε πλήρη πυρηνικό πόλεμο.

Η Ρωσία θα εξαπέλυε τότε πάνω από 300 πυρηνικές κεφαλές σε βάσεις του ΝΑΤΟ και σε θέσεις προέλασης, προκαλώντας 2,6 εκατομμύρια θανάτους μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Λίγο αργότερα, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, το ΝΑΤΟ θα απαντούσε με 600 πυρηνικές κεφαλές από αμερικανικό έδαφος προς ρωσικούς στόχους, ανεβάζοντας τον απολογισμό κατά άλλα 3,4 εκατομμύρια θύματα.

Στην τελική και πιο σκοτεινή φάση, Ρωσία και ΝΑΤΟ θα στόχευαν τις 30 μεγαλύτερες πόλεις η μία της άλλης. Το αποτέλεσμα σύμφωνα με την προσομοίωση 85,3 εκατομμύρια νεκροί σχεδόν αμέσως. Με το λεγόμενο Countervalue Plan ο αριθμός των συνολικών άμεσων απωλειών θα ξεπερνούσε τα 91 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίζονται οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της ραδιενέργειας.

Ένα σενάριο που όλοι ελπίζουν να μείνει για πάντα στη θεωρία και στα εργαστήρια προσομοίωσης.

