Η Ιαπωνία «σείεται»: Νέος πανίσχυρος σεισμός

Η Ιαπωνία χτυπήθηκε ξανά από σεισμό 6,5 Ρίχτερ στη Χοκάιντο δύο ημέρες μετά τα 7,6 Ρίχτερ στη Μισάουα που προκάλεσαν τσουνάμι και τραυματισμούς.

Η Ιαπωνία βρίσκεται σε ακόμη ένα 24ωρο έντονης σεισμικής δραστηριότητας, καθώς νέος σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε σήμερα τη Χοκάιντο.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 57 χιλιομέτρων και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Η χώρα βρίσκεται ήδη σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής μετά τη σεισμική δόνηση των 7,6 Ρίχτερ που προχθές Δευτέρα έπληξε τη Μισάουα, προκαλώντας τσουνάμι ύψους έως 70 εκατοστών.

Από εκείνον τον σεισμό τραυματίστηκαν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, ενώ οι αρχές είχαν εκδώσει και προειδοποίηση για παλιρροϊκά κύματα, η οποία στη συνέχεια ήρθη.

Σκληρή υπενθύμιση της γεωλογικής πραγματικότητας

Η Ιαπωνία βρίσκεται πάνω στη συμβολή τεσσάρων τεκτονικών πλακών, σε μία από τις πιο ενεργές σεισμικά ζώνες του πλανήτη. Το αποκαλούμενο Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού παράγει χιλιάδες σεισμούς κάθε χρόνο.

Περίπου 1.500 δονήσεις καταγράφονται ετησίως στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων, οι περισσότερες μικρές αλλά με εντελώς διαφορετικό αντίκτυπο ανάλογα με το βάθος και το επίκεντρο.

Ο σημερινός σεισμός των 6,5 Ρίχτερ στα ανοικτά της Χοκάιντο θεωρείται μέρος αυτής της συνεχούς γεωλογικής δραστηριότητας που δοκιμάζει τις υποδομές και τα αντανακλαστικά των αρχών. Παρά τη διπλή σεισμική πίεση των τελευταίων ημερών, δεν έχουν σημειωθεί υλικές ζημιές από τη νέα δόνηση σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Η ανησυχία ωστόσο παραμένει, καθώς τα δύο ισχυρά γεγονότα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θυμίζουν σε όλους πόσο ενεργό παραμένει το υπέδαφος της Ιαπωνίας και πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η κατάσταση από τη μια στιγμή στην άλλη.

