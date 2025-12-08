Σάλος στη Ρωσία: Influencer έβαλε το παιδί της σε σακούλα και ρουφούσε τον αέρα (vid)

Σοκαριστικό βίντεο με γνωστή influencer στη Ρωσία έχει προκαλέσει οργή στα social media, καθώς φαίνεται να κλείνει το παιδί της σε πλαστική σακούλα και να αφαιρεί τον αέρα, ενώ εκείνο ουρλιάζει πανικόβλητο.

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στη Ρωσία μετά την ανάρτηση ενός βίντεο από την 36χρονη Άννα Σαπαρίνα, content creator από το Σαράτοφ, η οποία διατηρεί δημοφιλές blog για γονείς.

Στα social της συνηθίζει να μοιράζεται καθημερινές εμπειρίες, συμβουλές και «δημιουργικές» δραστηριότητες με το παιδί της, συγκεντρώνοντας συχνά εκατομμύρια προβολές.

Το «πείραμα» με την ηλεκτρική σκούπα: Το σχόλιο που εξόργισε τον κόσμο

Το τελευταίο της βίντεο, ωστόσο, την έκανε γνωστή παγκοσμίως για όλους τους λάθος λόγους. Η Σαπαρίνα εμφανίζεται να βάζει τον μικρό της γιο μέσα σε μια μεγάλη πλαστική σακούλα και χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα, να αφαιρεί σταδιακά τον αέρα.

Το παιδί ακούγεται να φωνάζει έντρομο καθώς δυσκολεύεται να αναπνεύσει, την ώρα που η influencer συνεχίζει το «πείραμα» σαν να πρόκειται για παιχνίδι.

Αντιδράσεις προκάλεσε και η κυνική της παρατήρηση πως «μπορείς να σταματήσεις τελείως την παροχή οξυγόνου στη σακούλα», την οποία μάλιστα συνοδεύει με γέλιο, κάτι που εξόργισε ακόμα περισσότερο τους χρήστες των social media.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ