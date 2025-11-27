Η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι η Γερμανία έχει καταρτίσει ένα μυστικό επιχειρησιακό σχέδιο 1.200 σελίδων για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία.

Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Γερμανία» (OPLAN DEU) αναλύει διεξοδικά την εφοδιαστική αλυσίδα και την άμυνα της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονες απειλές και αδυναμίες υποδομών.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, πριν από 2,5 χρόνια, δώδεκα υψηλόβαθμοι Γερμανοί αξιωματικοί συγκεντρώθηκαν σε στρατιωτικό συγκρότημα στο Βερολίνο για να καταρτίσουν το μυστικό σχέδιο για πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία.

Τι λέει το σχέδιο της Γερμανίας: Πώς θα μετακινηθούν 800.000 στρατιώτες του ΝΑΤΟ

Το σχέδιο περιγράφει λεπτομερώς πώς έως και 800.000 Γερμανοί, Αμερικανοί και άλλοι στρατιώτες του ΝΑΤΟ θα μεταφερθούν στην ανατολική πλευρά της συμμαχίας. Χαρτογραφεί τα λιμάνια, τα ποτάμια, τις σιδηροδρομικές γραμμές και τους οδικούς άξονες που θα χρησιμοποιηθούν, αλλά και το πώς οι δυνάμεις θα τροφοδοτούνται και θα προστατεύονται καθ' οδόν.

Οι δημιουργοί του OPLAN DEU μιλούν για μια «ολιστική προσέγγιση», όπου τα όρια ανάμεσα στο στρατιωτικό και πολιτικό πεδίο θολώνουν, θυμίζοντας ψυχροπολεμικά μοντέλα ασφαλείας.

Γερμανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ρωσία θα είναι πρόθυμη και έτοιμη να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ το 2029. Ωστόσο, πρόσφατα περιστατικά κατασκοπείας, σαμποτάζ και παραβίασης εναέριου χώρου στην Ευρώπη δείχνουν πιθανότητα ακόμη και πρόωρης επίθεσης.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, την οποία πιέζουν οι ΗΠΑ, θα μπορούσε να απελευθερώσει πόρους και χρόνο για τη Ρωσία, δίνοντάς της δυνατότητα να στρέψει την προσοχή της σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Οι εμπνευστές του σχεδίου θεωρούν ότι με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας όχι μόνο εξασφαλίζεται πιθανή νίκη, αλλά μειώνονται και οι πιθανότητες πολέμου.

Ποιος είναι ο στόχος του « Επιχειρησιακού Σχέδιου Γερμανία » και σε ποιο στάδιο βρίσκεται

«Στόχος είναι να αποτρέψουμε τον πόλεμο, δείχνοντας ξεκάθαρα στους εχθρούς μας ότι αν μας επιτεθούν, δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν», δηλώνει υψηλόβαθμος στρατιωτικός που εργάστηκε στο OPLAN DEU.

Η ομάδα του υποστράτηγου André Bodemann, βετεράνου του Κοσσόβου και του Αφγανιστάν, ολοκλήρωσε την πρώτη του εκδοχή τον Μάρτιο του 2023, με συνεχείς ανατροφοδοτήσεις από υπουργεία, υπηρεσίες και τοπικές αρχές. Το OPLAN DEU χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους δημιουργούς του ως «πολύπλοκο προϊόν».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις υποδομές, καθώς το Βερολίνο σκοπεύει να δαπανήσει 166 δισ. ευρώ έως το 2029, εκ των οποίων πάνω από 100 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη βελτίωση των παραμελημένων σιδηροδρομικών δικτύων. Παράλληλα, προτεραιότητα θα δοθεί και σε υποδομές διπλής χρήσης, τόσο πολιτικές όσο και στρατιωτικές.

