Στα τέλη της δεκαετίας του '50, οι ΗΠΑ έφτασαν στο σημείο να εξετάσουν ακόμη και την πυρηνική έκρηξη στη Σελήνη, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να δείξουν υπεροχή απέναντι στη Σοβιετική Ένωση.

Ένα από τα πιο ακραία και σχεδόν καρτουνίστικα σχέδια της αμερικανικής κυβέρνησης βγήκε στο φως όταν αποκαλύφθηκε ότι στα '50s οι ΗΠΑ σκεφτόντουσαν να ρίξουν υδρογονοβόμβα στη Σελήνη. Το Project A119 είχε ως στόχο να προκαλέσει μια τεράστια λάμψη στο σεληνιακό τοπίο, ορατή ακόμη και από τη Μόσχα, για να αποδείξει ότι η αμερικανική τεχνολογία υπερείχε.

Η επιχείρηση εξετάστηκε σοβαρά από κορυφαίους επιστήμονες της εποχής, με τον φυσικό Λέοναρντ Ράιφελ να υποστηρίζει ότι η ιδέα ήταν «τεχνικά εφικτή». Η βόμβα που προοριζόταν ήταν ισχυρότερη από εκείνη της Χιροσίμα, αφού έπρεπε να αφήσει έναν τεράστιο κρατήρα ως... υπογραφή των ΗΠΑ.

Η υστερία του Ψυχρού Πολέμου και ο φόβος του Sputnik

Η Σοβιετική Ένωση είχε προκαλέσει πανικό στην Ουάσινγκτον μετά την εκτόξευση του Sputnik 1 το 1957, του πρώτου τεχνητού δορυφόρου. Η Αμερική ένιωθε ότι χάνει τη μάχη του διαστήματος, ενώ η Μόσχα κέρδιζε συνεχώς έδαφος.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, εξετάστηκαν διάφορα «αντίποινα», ακόμη και η κατάρριψη του Sputnik. Τελικά, το Project A119 θεωρήθηκε ο πιο «θεαματικός» τρόπος να δείξει η Αμερική ότι είχε την τεχνολογική ισχύ να κάνει ό,τι θέλει, ακόμη και να μεταμορφώσει τη Σελήνη.

Γιατί δεν έγινε πραγματικότητα ο βομβαρδισμός της Σελήνης

Παρότι το σχέδιο έφτασε σε σοβαρό στάδιο μελετών, τελικά εγκαταλείφθηκε. Η Πολεμική Αεροπορία φοβόταν την πιθανότητα αποτυχίας της εκτόξευσης και το ενδεχόμενο η βόμβα να πέσει κατά λάθος στη Γη. Το Ηθικό Κόστος; Ελάχιστα υπολογίσιμο για την εποχή.

Το Project A119 παρέμεινε σφραγισμένο μυστικό για δεκαετίες, μέχρι που ένας επιστήμονας το ανέφερε... σε βιογραφικό του, φέρνοντας στο φως μία από τις πιο παράξενες σελίδες της Ιστορίας του Ψυχρού Πολέμου.

