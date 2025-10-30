Μαθήτρια στην Κίνα εμφάνισε ψυχωτική διαταραχή μετά από ταινία τρόμου στο σχολείο

Οικογένεια στην Κίνα μήνυσε το σχολείο της κόρης τους, επειδή εμφάνισε οξεία ψυχωτική διαταραχή μετά την προβολή μιας ταινίας τρόμου μέσα στην τάξη.

Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, αλλά ολοκληρώθηκε μόλις πρόσφατα στο δικαστήριο. Τον Οκτώβριο του 2023, σε σχολείο της πόλης Hangzhou, σε επαρχία της Κίνας, τάξη μαθητών παρακολούθησε ταινία που προβλήθηκε με τη συγκατάθεση της διεύθυνσης και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Αν και δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για το φιλμ, οι γονείς μιας μαθήτριας υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ταινία τρόμου, η οποία προκάλεσε σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις στο παιδί τους.

Από την ταινία στο νοσοκομείο κι από κει στα δικαστήρια

Το ίδιο βράδυ, το κορίτσι παρουσίασε απώλεια επαφής με την πραγματικότητα και ασυνάρτητη ομιλία, γεγονός που οδήγησε τους γονείς να τη μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί διέγνωσαν «οξεία και παροδική ψυχωτική διαταραχή».

Τα ιατρικά αρχεία έδειξαν πως δεν υπήρχε ιστορικό ψυχικής νόσου ούτε στο παιδί ούτε στην οικογένειά της.

Η οικογένεια κατέθεσε αγωγή εναντίον του σχολείου, ζητώντας 30.000 γουάν (περίπου 4.200 δολάρια) ως αποζημίωση, ισχυριζόμενη ότι η προβολή της ταινίας συνέβαλε άμεσα στην εμφάνιση της ψυχωτικής διαταραχής.

Από την πλευρά του, το σχολείο αρνήθηκε πλήρη ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση της μαθήτριας οφειλόταν σε ατομική ευαισθησία ή προϋπάρχουσα ψυχική ευπάθεια, αποδεχόμενο μόνο 10% της ευθύνης.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Μετά από μακρά διαδικασία, το δικαστήριο έκρινε πως το σχολείο υπήρξε αμελές εγκρίνοντας την προβολή της ταινίας τρόμου, αναγνωρίζοντας 30% ευθύνη για το περιστατικό. Η τελική αποζημίωση ορίστηκε σε 9.182 γουάν (περίπου 1.300 δολάρια) μέσω ασφαλιστικής κάλυψης.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα social media με μερικούς χρήστες να κατηγορούν ευθέως το σχολείο για ανευθυνότητα, θεωρώντας πως θα έπρεπε να επιλέξει ασφαλέστερο περιεχόμενο. Άλλοι υποστήριξαν πως η διαταραχή της μαθήτριας ήταν παροδική και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπεία.

Τι είναι η «οξεία και παροδική ψυχωτική διαταραχή»

Η συγκεκριμένη διαταραχή μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και σε άτομα χωρίς ψυχιατρικό ιστορικό, όταν βιώνουν έντονο φόβο ή άγχος.

Η θεραπεία περιλαμβάνει αντιψυχωτικά φάρμακα, τεχνικές χαλάρωσης και ψυχοθεραπεία, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει πλήρης ανάρρωση. Ωστόσο, απαιτείται συνεχής ψυχιατρική παρακολούθηση για την αποφυγή υποτροπών.

