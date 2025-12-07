Οι οπαδοί της ΑΕΛ Novibet εξέφρασαν στο ματς με τον Παναθηναϊκό τη στήριξή τους στον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δίνουν τον δικό τους αγώνα για να πάρουν όσα δικαιούνται.

Στο ματς της ΑΕΛ Novibet με τον Παναθηναϊκό, οι φίλοι των γηπεδούχων με πανό εξέφρασαν τη στήριξή τους στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Πρόκειται, άλλωστε, για μία περιοχή, όπου η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες και αποτελούν κύρια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους.

Δείτε το πανό