Εξοργιστικό βίντεο-ντοκουμέντο: Κλούβα των ΜΑΤ πέρασε με φόρα μέσα από μπλόκο αγροτών

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο από το μπλόκο αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου, όπου μια κλούβα των ΜΑΤ εμφανίζεται να κάνει αναστροφή και να κινείται με μεγάλη ταχύτητα μέσα από τρακτέρ και τους συγκεντρωμένους αγρότες.

Σοκάρει το αποκαλυπτικό βίντεο ντοκουμέντο του Voria.gr από τις Σέρρες, όπου ο οδηγός της κλούβας των ΜΑΤ φαίνεται να στρίβει απότομα το όχημα, να ολοκληρώνει την αναστροφή και αμέσως μετά να επιταχύνει περνώντας ανάμεσα από τα τρακτέρ που είχαν στήσει οι αγρότες στον δρόμο.

Στο υλικό καταγράφεται το υπηρεσιακό όχημα να σπρώχνει, ακόμη και να σέρνει για κάποια μέτρα, ένα από τα τρακτέρ, ενώ αγρότες που βρίσκονταν στο οδόστρωμα προσπαθούν να το σταματήσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Άλλοι διαδηλωτές ακολουθούν χτυπώντας την κλούβα πριν απομακρυνθεί.

Ένταση στο μπλόκο του Πετριτσίου: ΕΔΕ διατάσσει η αστυνομία για το περιστατικό

Το επεισόδιο συνέβη στο σημείο όπου οι αγρότες προσπαθούσαν να κινηθούν προς το τελωνείο του Προμαχώνα. Είχαν προηγηθεί στιγμές έντασης, με έναν ιδιότυπο «κλεφτοπόλεμο» ανάμεσα στους συγκεντρωμένους και τις αστυνομικές δυνάμεις, καθώς οι πρώτοι επιχειρούσαν να διασπάσουν τον αστυνομικό φραγμό.

Μετά τον σάλο που προκάλεσε το βίντεο, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Στόχος είναι να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες πάρθηκε η απόφαση να πραγματοποιηθεί αυτή η ιδιαίτερα επικίνδυνη ενέργεια, αλλά και να διερευνηθεί συνολικά η συμπεριφορά του οδηγού της κλούβας.

Οι «προφητικές» δηλώσεις βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας 24 ώρες πριν το συμβάν

Την ίδια ώρα επανήλθαν στη δημόσια συζήτηση οι πρόσφατες δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου. Μόλις 24 ώρες πριν από το περιστατικό είχε ζητήσει πιο «δυναμική» παρέμβαση της αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να σταματήσει το κλείσιμο των δρόμων. Σε τηλεοπτική του εμφάνιση είχε τονίσει ότι «πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώσει αυτή η ιστορία, ακόμη και αν αυτό σημαίνει χρήση βίας».

Όταν δημοσιογράφοι αντέτειναν ότι η ΕΛ.ΑΣ. δεν είναι για να χτυπά πολίτες, εκείνος απάντησε πως «η αστυνομία είναι για να επαναφέρει την τάξη», επιμένοντας στη θέση του ότι η κυκλοφορία πρέπει να αποκατασταθεί.

