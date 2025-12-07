Με πιτζάμες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ οι επιβάτες: Η δήλωση που ξεκίνησε μία αντεπίθεση

Απλή σύσταση απ' τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ για πιο κόσμιο ντύσιμο στα αεροδρόμια πριν την Ημέρα Ευχαριστιών προκάλεσε… επανάσταση στους Αμερικάνους και τα το TikTok πλημμύρισε με βίντεο.

Ο Σον Ντάφι, υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, συνέστησε στους Αμερικανούς να αποφεύγουν πιτζάμες και παντόφλες όταν ταξιδεύουν με αεροπλάνο, προτείνοντας ένα πιο καλό ντύσιμο, ως ελάχιστο δείγμα ευπρέπειας. Η δήλωση συνοδεύτηκε από την άποψη ότι: «Το καλύτερο ντύσιμο ίσως βελτιώνει και τη συμπεριφορά όλων».

Τα social media αντεπιτίθενται: #pajamaresistance

Οι ταξιδιώτες απάντησαν με τον πιο ευρηματικό τρόπο. Δεκάδες βίντεο και memes κατέκλυσαν το TikTok με πολίτες να εμφανίζονται επίτηδες με παντόφλες, fleece πιτζάμες και oversized ρόμπες στους αεροδρομιακούς διαδρόμους.

Η κωμικός Μισέλ Γουλφ σχολίασε δηκτικά: «Να βάλω το καλύτερό μου ταγιέρ για να κάτσω πάνω στα ψίχουλα άλλων; Δεν ντυνόμαστε για τα ταξίδια που θέλουμε, αλλά για αυτά που έχουμε».

Το hashtag #pajamaresistance εξαπλώθηκε, με πολλούς να βλέπουν την ενδυματολογική «αντίσταση» ως πολιτική δήλωση. Ο 24χρονος ακτιβιστής Τζόνι Παλμαντέσα ανέβασε βίντεο φορώντας κόκκινη καρό πιτζάμα στο αεροδρόμιο του Πόρτλαντ, ενώ ακούγεται η φωνή του Ντάφι. Τόνισε πως, αν η κυβέρνηση θέλει «καλύτερο ντύσιμο», πρέπει πρώτα να μειώσει το κόστος ζωής.

Η life coach Σάμι Νάιτ αστειεύτηκε: «Από εδώ και πέρα θα φοράω αποκλειστικά πιτζάμες». Η ίδια, όπως και πολλοί συχνοί ταξιδιώτες, τόνισαν πως η άνεση, μετά από ακριβές πτήσεις, καθυστερήσεις, περιορισμένες ανέσεις και ελάχιστη εξυπηρέτηση, υπερισχύει της «ενδυματολογικής ευγένειας»: «Ποτέ δεν με ενόχλησε κάποιος άνετα ντυμένος. Παράλογο να ζητούν να ντυνόμαστε καλύτερα», κατέληξε.

