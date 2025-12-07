Η Trump Mobile κατηγορείται ότι πουλάει πανάκριβα ανακατασκευασμένα κινητά αντί για το υποσχόμενο «χρυσό T1», ενώ πελάτες και ΜΜΕ παραμένουν χωρίς συσκευές.

Σφοδρή κριτική δέχεται η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ, Trump Mobile, με επικριτές να τη χαρακτηρίζουν «απάτη» και να καταγγέλλουν ότι πουλάει ανακαινισμένα smartphones σαν καινούργια.

Παρά τις υποσχέσεις για ένα εντυπωσιακό χρυσό «T1 phone» για «αληθινούς» Αμερικανούς, η συσκευή δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στην αγορά.

Οι υποσχέσεις για «Made in USA» που κατέρρευσαν: Το πολυαναμενόμενο T1 δεν κυκλοφόρησε ποτέ

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε φέτος από τον όμιλο Trump Organization, υπό τη διοίκηση των Ντον Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, είχε επιμείνει ότι τα νέα κινητά θα κατασκευάζονταν στις ΗΠΑ. Ειδικοί όμως αποκάλυψαν πως οι υποτιθέμενες εγκαταστάσεις παραγωγής… δεν υπήρχαν καν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Independent, αντί για νέο χρυσό μοντέλο, η εταιρεία προσφέρει ανακατασκευασμένα Apple και Samsung από προηγούμενες γενιές και μάλιστα με υπερκοστολόγηση που φτάνει έως και τα 225 δολάρια σε σχέση με την τιμή του Amazon.

Τον Ιούνιο, η Trump Mobile υποστήριζε ότι το «T1 Phone» θα κυκλοφορούσε μετά από δύο μήνες, συνοδευόμενο από πακέτο κινητής με μηνιαίο κόστος 47,45 δολάρια. Παράλληλα, προβαλλόταν η ύπαρξη αμερικανικών τηλεφωνικών κέντρων και αμερικανικής παραγωγής.

Ωστόσο, αντί για το T1, στη λίστα πώλησης εμφανίζονται Samsung S23 και S24, καθώς και Apple iPhone 15 και 16, όλα βέβαια ανακατασκευασμένα. Η εταιρεία διαθέτει επίσης και SIM-only πρόγραμμα με τη μάρκα Trump.

Καταγγελίες για απάτη: «Ούτε το NBC δεν έλαβε τη συσκευή»

Ένας από τους πιο ηχηρούς επικριτές ανέφερε ότι ακόμη και το NBC εξαπατήθηκε, καθώς πλήρωσε 100 δολάρια προκαταβολή για να παρακολουθήσει την εξέλιξη του 499 δολαρίων τηλεφώνου, όμως έμεινε με… άδεια χέρια.

Το κανάλι φέρεται να μην έλαβε καμία ουσιαστική ενημέρωση για μήνες, παρότι πραγματοποίησε πέντε τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Η αρχική ημερομηνία παράδοσης, 13 Νοεμβρίου, μετατέθηκε για αρχές Δεκεμβρίου και στις 6 του μήνα η συσκευή ακόμη δεν έχει παραδοθεί.

Το NBC αποκάλυψε ακόμη ότι η Trump Mobile έχει δημοσιεύσει αντικρουόμενες φωτογραφίες του T1 και έχει αφαιρέσει από τα social media αναφορές στο «Made in the USA». Ένα δείγμα χρυσού τηλεφώνου που προβλήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα αποδείχθηκε πως δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική παραγωγή.

