Τρεις απλές κινήσεις που απογειώνουν τη θέρμανση χωρίς έξτρα κόστος ή ειδικά εργαλεία.

Όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο συνειδητοποιούμε ότι το καλοριφέρ… έχει τον δικό του χαρακτήρα. Άλλες φορές ζεσταίνει γρήγορα, άλλες όχι, κι όμως τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει σοβαρή βλάβη, αλλά μικρές παραλείψεις που δεν φανταζόμαστε. Οι υδραυλικοί το ξέρουν καλά: τα συστήματα με ζεστό νερό είναι απλά, και τα προβλήματα συνήθως το ίδιο.

Ο επαγγελματίας υδραυλικός Ζέλιαζκο Γιάντσεβ εξηγεί ότι με μερικές βασικές κινήσεις μπορούμε να βελτιώσουμε θεαματικά την απόδοση, χωρίς καμία ακριβή παρέμβαση και χωρίς να «πειράξουμε» την εγκατάσταση.

1. Μην «πνίγεις» το καλοριφέρ

Η πιο γρήγορη και οικονομική λύση, όπως λέει ο ειδικός, είναι να απομακρύνουμε οτιδήποτε βρίσκεται πάνω, μπροστά ή κάτω από το σώμα. Ένα ράφι, μια κουβέρτα, μια στοίβα περιοδικά, ακόμη και ένας καναπές λίγα εκατοστά πιο κοντά μπορούν να εμποδίσουν τον αέρα να κυκλοφορήσει.

Τα καλοριφέρ δουλεύουν με φυσική συναγωγή: ο κρύος αέρας ανεβαίνει από κάτω, ζεσταίνεται και βγαίνει από πάνω. Αν κάτι μπλοκάρει τη ροή, το σώμα χάνει δύναμη – απλά και καθαρά.

2. Καθάρισέ το

Το ξεσκονόπανο δεν είναι μόνο για την αισθητική. Η σκόνη και η χνούδα κολλάνε στα εσωτερικά «κανάλια» του καλοριφέρ και περιορίζουν τη ροή αέρα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερη ώρα για να ζεστάνει τον χώρο. Ένα καλό καθάρισμα (ακόμα και με ηλεκτρική σκούπα με λεπτό στόμιο) κάνει άμεση διαφορά.

Επιπλέον, η σκόνη που ψήνεται πάνω στο καλοριφέρ καταλήγει… στον τοίχο. Άρα καθαρίζεις και κερδίζεις.

3. Η κλασική αλλά απαραίτητη κίνηση

Αν το καλοριφέρ είναι ζεστό κάτω και κρύο πάνω, τότε κρατάει αέρα μέσα. Ο εγκλωβισμένος αέρας πιάνει χώρο που θα έπρεπε να έχει το ζεστό νερό. Με μια γρήγορη εξαέρωση, το σώμα γεμίζει ξανά σωστά και η απόδοση ανεβαίνει άμεσα.

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και δεν απαιτεί επαγγελματία – μόνο το μικρό κλειδί εξαέρωσης.

Tο «λάσπωμα» του καλοριφέρ

Αν το σώμα είναι κρύο στο κάτω μέρος, πιθανότατα υπάρχει «λάσπη» στο εσωτερικό: ένα μείγμα σκουριάς, αλάτων και υπολειμμάτων που συσσωρεύονται με τα χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται επαγγελματικός καθαρισμός του συστήματος.

Ο ειδικός εξηγεί ότι αυτή η λάσπη δεν μειώνει μόνο την απόδοση – προκαλεί βλάβες σε αντλίες, κυκλοφορητές και λέβητες, «γεράζοντας» όλο το σύστημα πολύ πιο γρήγορα.

