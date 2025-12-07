Ο κτηνοτρόφος που συγκλόνισε την Ελλάδα: Η τραγωδία πίσω από τη θανάτωση των 450 προβάτων του

Ο κτηνοτρόφος που έκλαιγε σαν πατέρας για τα ζώα του, νοσηλεύεται μετά την πιο επώδυνη στιγμή της ζωής του.

Η εικόνα του Κωνσταντίνου Θεοφίλου να αποχαιρετά με δάκρυα στα μάτια τα 450 πρόβατα που εξέτρεφε μια ζωή έκανε τον γύρο της Ελλάδας. Το κοπάδι του ανήκε στη σπάνια και ιστορική φυλή Ρουμλουκιού, τα τελευταία καθαρόαιμα ζώα στον Νομό Θεσσαλονίκης, τα οποία οι αρχές αποφάσισαν να θανατώσουν λόγω ευλογιάς.

Για τον ίδιο, όμως, δεν ήταν αριθμοί και μια ρουτίνα που αφορούσε στην καθημερινότητά του. Ήταν η οικογένειά του. «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», είχε πει συντετριμμένος.

Κατέρρευσε από τη στενοχώρια

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του δραματικού βίντεο, ο κτηνοτρόφος κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του. Η σύζυγός του κάλεσε έντρομη σε βοήθεια, ενώ η κόρη του, Δέσποινα, περιέγραψε τι συνέβη: «Έβλεπε το βίντεο που έχει τραβήξει, έκλαιγε, ξάπλωσε λίγο και εκεί που κοιμόταν με φώναξε η μητέρα μου. Ήταν με γουρλωμένα τα μάτια, τρομαγμένος. Μου φώναζε η μητέρα μου “ο μπαμπάς παθαίνει εγκεφαλικό”».

Ο κ. Θεοφίλου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γιαννιτσών όπου νοσηλεύεται. «Ο πατέρας μου είχε ένα μικρό εγκεφαλικό, αλλά τώρα είναι καλύτερα», ανέφερε η κόρη του. Η αδερφή της, νοσηλεύτρια, βρίσκεται συνεχώς δίπλα του.

«Το κοπάδι μας κρατάει ανοιχτό τον φάκελο της Κεντρικής Μακεδονίας»

Η οικογένεια ζει με την αγωνία όχι μόνο της υγείας του πατέρα, αλλά και της τύχης του κοπαδιού. «Το δικό μας κοπάδι είναι το τελευταίο στο Νομό Θεσσαλονίκης που βρέθηκε θετικό και δεν έχει θανατωθεί ακόμα», εξηγεί η Δέσποινα. «Και κρατάει ανοιχτό τον φάκελο της Κεντρικής Μακεδονίας. Αν δεν θανατωθούν τα δικά μας, δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία για να αποζημιωθούν οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι».

Παρά την πίεση, η οικογένεια επιμένει ότι τα ζώα έχουν αναρρώσει: «Έχουν περάσει δύο μήνες. Πλέον είναι όλα υγιή. Χάσαμε αρκετά, αλλά τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Αρνούνται να πάρουν νέο δείγμα, δεν ξέρω γιατί».

Η κατάσταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και μεταξύ κτηνοτρόφων από άλλες περιοχές. «Ενοχλούμε μέχρι και το Κιλκίς», σχολιάζει, αναφερόμενη σε καταγγελίες που, όπως λένε, δέχθηκαν.

Μια απώλεια που ξεπερνά μια απόφαση υπηρεσίας

Για τον κτηνοτρόφο, η θανάτωση δεν αφορά απλώς οικονομική ζημιά. «Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους, από τα πάντα… Το άδικο είναι πολύ μεγαλύτερο από τη ζημία», είχε πει πριν καταρρεύσει. Τα παιδιά του μεγάλωσαν δίπλα στα ζώα, τα φρόντιζαν με μπιμπερό, και τα αντιμετώπιζαν ως μέλη της οικογένειας.

