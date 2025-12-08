Σοκ στο Ίλιον: Απόπειρα βιασμού 17χρονης από τον πεθερό της
Ένταση στο Ίλιον μεταξύ δύο οικογενειών μετά από καταγγελία απόπειρας βιασμού 17χρονης από τον πεθερό της, αντάλλαξαν πυρά.
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ίλιον, όταν η ένταση μεταξύ δύο οικογενειών κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 17χρονη νύφη μιας οικογένειας κατήγγειλε ότι ο πεθερός της, πατέρας του 18χρονου συζύγου της, επιχείρησε να τη βιάσει την ώρα που εκείνη ετοιμαζόταν να κάνει μπάνιο.
