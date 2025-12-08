Ομάδα αγροτών συγκρούστηκε με ΜΑΤ στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και δημοσιογράφος του Reader.gr που κάλυπτε τα γεγονότα δέχθηκε σπρωξίματα από άντρες της ασφάλειας.

Η Κρήτη βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις κορυφώνονται στο Ηράκλειο. Οι παραγωγοί προχώρησαν σε αποκλεισμό του αεροδρομίου, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντούν με δακρυγόνα στην προσπάθεια απώθησης των συγκεντρωμένων.

Η ένταση κορυφώθηκε, όταν ομάδα περίπου δέκα αγροτών κατάφερε να περάσει τους φραγμούς της αστυνομίας και να φτάσει σε επιχείρηση με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, στον χώρο του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr