Οδηγός στην Κίνα αγνόησε για μήνες έναν περίεργο θόρυβο στο αυτοκίνητό του. Όταν πήγε τελικά στο συνεργείο, βρήκε κάτω από το καπό εκατοντάδες φουντούκια.

Ο κ. Wang από την πόλη Jixi στην Κίνα άκουγε για καιρό έναν μεταλλικό, περίεργο ήχο κάτω από το καπό του αυτοκινήτου του, όμως δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να το ελέγξει.

Μέχρι που, πρόσφατα, χάλασε και το σύστημα θέρμανσης, αναγκάζοντάς τον να πάει επιτέλους σε συνεργείο.

Η «έκρηξη» από φουντούκια κάτω από το καπό του αυτοκινήτου, ακόμη και στα φίλτρα αέρα

Στις 20 Νοεμβρίου πήγε το αυτοκίνητο σε φίλο του μηχανικό. Όταν άνοιξαν το καπό, έμειναν άφωνοι. Ολόκληρη η περιοχή κάτω από το παρμπρίζ και γύρω από τη μηχανή ήταν γεμάτη φουντούκια. Κι όμως, αυτό δεν εξηγούσε πλήρως το πρόβλημα της θέρμανσης, μέχρι που ο μηχανικός άνοιξε τους αεραγωγούς.

Οι αεραγωγοί ήταν πλήρως φραγμένοι από φουντούκια. Το φίλτρο καμπίνας επίσης. Όπως έγραψε ο ίδιος ο οδηγός στο Weibo, το καθάρισμα ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε μετά τις 11, αφού πρώτα αφαιρέθηκαν όλα τα φουντούκια.

Ποιος γέμισε το αυτοκίνητο με ξηρούς καρπούς; Η απάντηση δεν είναι... σκίουροι!

Ο Wang ξεκαθάρισε ότι το αυτοκίνητο είναι μόνιμα παρκαρισμένο σε γκαράζ, άρα σκίουρος δεν θα μπορούσε να είχε χωθεί μέσα. Η εξήγηση τελικά ήταν πολύ πιο απλή και άκουγε στο όνομα... ποντίκια. Ο οδηγός είχε αποθηκεύσει σακί με φουντούκια στο γκαράζ. Από το οποίο πάνω από τα μισά είχαν… μετακομίσει στο SUV του, με υπεύθυνους τους επίμονους τρωκτικούς.

Ο Wang σκοπεύει πλέον να βάλει κολλητικές παγίδες και άλλα αποτρεπτικά μέτρα, ώστε τα ποντίκια να μην μετατρέψουν ξανά το αυτοκίνητό του σε αποθήκη για τον χειμώνα.

