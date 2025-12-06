Η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει στη μετεωρολογία με νέα νευρωνικά δίκτυα που υπόσχονται να προβλέψουν τους τυφώνες με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Το 2025, ο τρόπος πρόβλεψης των τυφώνων γνωρίζει ένα τεχνολογικό άλμα χάρη στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιόδου τυφώνων στον Ατλαντικό, η οποία επίσημα διήρκεσε από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Νοεμβρίου, οι πιο ακριβείς προβλέψεις προήλθαν από μοντέλα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με το CNN.

Παραδοσιακά, οι μετεωρολόγοι βασίζονταν σε αριθμητικά μοντέλα που προσομοιώνουν την ατμοσφαιρική φυσική μέσω εξισώσεων και υπερυπολογιστών. Ωστόσο, τα συστήματα αυτά απαιτούν πολλές ώρες υπολογισμών και εξακολουθούν να έχουν περιθώριο σφάλματος, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόβλεψη απότομων αλλαγών στην ένταση των καταιγίδων.

Η χρήση νευρωνικών δικτύων

Τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιούνται νευρωνικά δίκτυα που επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες ιστορικών δεδομένων, όπως δορυφορικές εικόνες, μετεωρολογικές αναφορές, ωκεανογραφικές πληροφορίες, πίεση, υγρασία, άνεμο κ.ά. Αυτή η «κλιματική μνήμη», σε συνδυασμό με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, επιτρέπει τον εντοπισμό μοτίβων αόρατων στο ανθρώπινο μάτι ή στα κλασικά μοντέλα. Έτσι μπορεί να προβλεφθεί όχι μόνο η πορεία ενός τυφώνα, αλλά και το πότε και με ποια δύναμη μπορεί να ενταθεί.

Για παράδειγμα, το μοντέλο της μονάδας τεχνητής νοημοσύνης της Google DeepMind βοήθησε φέτος τους ειδικούς του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC) να πλησιάσουν το «ιερό δισκοπότηρο» της μετεωρολογίας: την πρόβλεψη αιφνίδιων εντατικοποιήσεων τυφώνων.

Η σημασία της πρόβλεψης

Μια πιο ακριβής και έγκαιρη πρόβλεψη μπορεί να σώσει ζωές και να αποτρέψει τραγωδίες. Με πιο αξιόπιστες προειδοποιήσεις, οι αρχές πολιτικής προστασίας θα μπορούσαν να διατάξουν εκκενώσεις εγκαίρως, να προετοιμάσουν παράκτιες περιοχές, να εκκενώσουν κρίσιμες υποδομές και να ειδοποιήσουν ευάλωτες κοινότητες. Επιπλέον, μια αξιόπιστη πρόβλεψη έντασης μειώνει τον κίνδυνο υποτίμησης μιας καταιγίδας που φαίνεται αδύναμη, αλλά μπορεί να γίνει καταστροφική μέσα σε λίγες ώρες.

Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει τον χρόνο υπολογισμού και μπορεί να συνδυάσει πολλαπλά σενάρια, διαφορετικές πορείες, εντάσεις, δομές και παράκτιες επιπτώσεις (όπως κύματα καταιγίδας), κάτι που βοηθά στον σχεδιασμό στρατηγικών εκκένωσης και ανθεκτικών υποδομών.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αλάνθαστη

Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αλάνθαστη. Το ίδιο το NHC διευκρινίζει ότι αυτά τα μοντέλα δεν αντικαθιστούν τις παραδοσιακές μεθόδους βασισμένες στη φυσική —και πολύ λιγότερο τους ανθρώπινους μετεωρολόγους— αλλά πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά. «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα απίστευτο εργαλείο. Αλλά κάνει λάθη. Έχει σφάλματα, όπως οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση», παραδέχτηκε ο ανώτερος μετεωρολόγος του NHC, σύμφωνα με το CNN.

Επιπλέον, μια πρόσφατη μελέτη (2025) προειδοποιεί ότι τα σημερινά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δυσκολεύονται να προβλέψουν ακραία και πρωτοφανή φαινόμενα, καθώς τυφώνες που ξεφεύγουν από τα ιστορικά μοτίβα ίσως δεν αποτυπώνονται με ακρίβεια.

Η πρόοδος αυτή δεν περιορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε χώρες όπως το Μεξικό, ιδρύματα όπως το Εθνικό Πολυτεχνικό Ινστιτούτο (IPN) σχεδιάζουν ήδη να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στα δικά τους μοντέλα μετεωρολογικής πρόβλεψης, με στόχο τη βελτίωση των προειδοποιήσεων για τυφώνες, ανεμοστρόβιλους, έντονες βροχοπτώσεις ή ξηρασία, ενισχύοντας έτσι τα πρωτόκολλα πολιτικής προστασίας.

