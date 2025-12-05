Εξαγριωμένο πλήθος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν άνδρα, του ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανα και έσυρε το σώμα του στους δρόμους ως τιμωρία, αφού βίασε μια γυναίκα με αναπηρία (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!!!).

Ο 47χρονος Ali καταδιώχθηκε από οργισμένους κατοίκους, καθώς φέρεται να είχε βιάσει και κακοποιήσει μία γυναίκα με αναπηρία στην περιοχή Gowa της Ινδονησίας στις 30 Νοεμβρίου. Το θύμα, που αναγνωρίζεται μόνο με το αρχικό Τ, βρέθηκε χτυπημένο και σε κατάσταση σοκ, γεγονός που προκάλεσε κύμα οργής στην τοπική κοινότητα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ali κατέφυγε αρχικά στο σπίτι συγγενικού του προσώπου και στη συνέχεια κρύφτηκε σε κοντινό δάσος για να γλιτώσει από την οργή των χωρικών. Όμως, στις 3 Δεκεμβρίου εντοπίστηκε όταν βγήκε από το δάσος αναζητώντας τροφή.

Το λιντσάρισμα από το πλήθος: Του επιτέθηκαν με ρόπαλα και ματσέτες

Περαστικοί τον αναγνώρισαν αμέσως ως τον ύποπτο, ο οποίος φερόταν να είναι γνωστός στην περιοχή για την τρομοκράτηση των κατοίκων μέσω συχνών κλοπών, και τον λιντσάρισαν χρησιμοποιώντας ρόπαλα, πέτρες και ματσέτες. Σοκαριστικό βίντεο δείχνει το πλήθος να χτυπά τον Ali, του οποίου τα χέρια και τα πόδια ήταν δεμένα με σχοινιά.

Οι κάτοικοι τεμάχισαν τα γεννητικά του όργανα πριν περιφέρουν το άψυχο σώμα του, δεμένο χειροπόδαρα σε ξύλινους πασσάλους, περνώντας μπροστά από σπίτια σε μια αποτρόπαιη επίδειξη λαϊκής δικαιοσύνης.

Η βάρβαρη αυτή σκηνή συνεχίστηκε μέχρι το βράδυ, όταν μια ομάδα μοτοσικλετών εθεάθη να σέρνει το άψυχο σώμα του κατά μήκος ενός δρόμου, την ώρα που κάτοικοι επευφημούσαν.

Το παρελθόν του Ali: «Ο φόβος κι ο τρόμος της περιοχής»

Κάτοικοι υποστήριξαν ότι ο Ali ήταν εδώ και χρόνια «ο φόβος κι ο τρόμος» της περιοχής, κατηγορώντας τον ως κατ' επανάληψη κλέφτη, ο οποίος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στο παρελθόν και είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα.

Ο χωρικός Enal δήλωσε: «Οι κάτοικοι αναζητούσαν τον Ali μετά το αποτρόπαιο έγκλημα που διέπραξε σε βάρος της γυναίκας με αναπηρία. Κρύφτηκε στο σπίτι ενός συγγενή του και αργότερα μετακινήθηκε σε δασική περιοχή του χωριού Rappolemba. Όταν συνελήφθη στα σύνορα των χωριών Rappoala και Rappolemba, το πέος του κόπηκε και τεμαχίστηκε.

Ο Ali ήταν πράγματι ένα άτομο που προκαλούσε προβλήματα. Είχε φυλακιστεί και ήταν συχνός κλέφτης. Μάλιστα, πρόσφατα έκλεψε ένα λάπτοπ από το σπίτι γείτονά του. Δεν πρόκειται να λείψει σε κανέναν».

Οι Aρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που συμμετείχαν στη βίαιη επίθεση και θανάτωση του 47χρονου.

