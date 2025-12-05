Σοκαριστικές εικόνες από webcams δείχνουν πώς 33χρονη εγκαταλείφθηκε σε υψόμετρο 3.800 μέτρων απ' τον έμπειρο ορειβάτη σύντροφό της, με αποτέλεσμα να παγώσει μέχρι θανάτου.

Η 33χρονη από το Σάλτσμπουργκ ξεκίνησε την ανάβαση τον Ιανουάριο μαζί με τον 36χρονο σύντροφό της, όμως στα τελευταία 50 μέτρα πριν την κορυφή του Grossglockner κατέρρευσε και δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Ο άνδρας την εγκατέλειψε για 6,5 ώρες προκειμένου να ζητήσει βοήθεια, όμως στο διάστημα αυτό η γυναίκα υπέκυψε στο ψύχος. Webcam εικόνες καταγράφουν τα φώτα των δύο ορειβατών στις 18:00 της 18ης Ιανουαρίου. Έξι ώρες αργότερα, οι μπαταρίες άρχισαν να εξασθενούν, ενώ η δύναμη της γυναίκας την εγκατέλειπε.

Η φωτογραφία από τον φακό των ορειβατών στις 18:00:



Το ιστορικό του θανάτου της 33χρονης από το ψύχος

Μία εικόνα γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα δείχνει τον άνδρα να συνεχίζει μόνος, κατεβαίνοντας από την άλλη πλευρά του βουνού και αφήνοντας την παγωμένη σύντροφό του με ελάχιστο εξοπλισμό μέσα στο χιόνι.

Η φωτογραφία του συντρόφου της άτυχης 33χρονης στις 02:30:



Στις 07:10, ελικόπτερο διάσωσης εντοπίστηκε από τις κάμερες, αλλά η αποστολή ακυρώθηκε λόγω ισχυρών ανέμων. Τρεις ώρες αργότερα, οι διασώστες έφτασαν κοντά στην περιοχή, αλλά η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Το ελικόπτερο στις 07:10:



Τα λάθη του έμπειρου ορειβάτη

Η έρευνα κατέληξε ότι η γυναίκα ήταν εντελώς άπειρη σε τέτοιου είδους αναβάσεις και ο σύντροφός της υπέπεσε σε σωρεία λαθών, που δεν δικαιολογούνται από την εμπειρία του.

Αρχικά, ξεκίνησε την πορεία δύο ώρες αργότερα από το προβλεπόμενο και δεν είχε τον επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης. Επίσης, όταν η 33χρονη κατέρρευσε, δεν τη μετέφερε σε σημείο προστατευμένο από τον άνεμο και δεν χρησιμοποίησε υπνόσακο ή θερμικές κουβέρτες για να την προστατέψει απ' το κρύο.

Οι αρχές υπογράμμισαν ότι με ανέμους έως 74 km/h και θερμοκρασίες -8°C (η αίσθηση έφτανε τους -20°C), οι δυο τους θα έπρεπε να είχαν επιστρέψει πολύ νωρίτερα.

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον σύντροφό της

Με την έρευνα ολοκληρωμένη, ο 36χρονος κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια και αντιμετωπίζει ποινή έως τριών ετών φυλάκισης.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, άφησε τη σύντροφό του άυπνη, εξαντλημένη, σε υποθερμία και αποπροσανατολισμένη, μόλις 50 μέτρα κάτω από την κορυφή. Η εισαγγελία τον θεωρεί υπεύθυνο οδηγό της αποστολής, καθώς εκείνος είχε την εμπειρία και τον σχεδιασμό της υψηλής αλπικής διαδρομής.

Παρά την κρίσιμη κατάσταση, ο άνδρας κατηγορείται ότι δεν έκανε έγκαιρη κλήση έκτακτης ανάγκης. Όταν, δε, ελικόπτερο της αστυνομίας πέρασε από πάνω στις 22:50, δεν έστειλε κανένα απολύτως σήμα.

Μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες, μίλησε πρώτη φορά με τις Αρχές γύρω στις 00:35. Ωστόσο, δεν απάντησε ξανά, καθώς είχε τοποθετήσει το κινητό του στο αθόρυβο και δεν άκουγε τις επόμενες κλήσεις των Αλπικών Αστυνομικών.

«Τραγικό, μοιραίο ατύχημα», λέει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του, Κουρτ Γελίνεκ, δήλωσε ότι ο πελάτης του «λυπάται βαθιά», αλλά θεωρεί ότι πρόκειται για ένα «τραγικό, μοιραίο ατύχημα». Παρ' όλα αυτά, οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν την ευθύνη στις σοβαρές παραλείψεις και λανθασμένες αποφάσεις του.

Η δίκη του θα ξεκινήσει στις 19 Φεβρουαρίου 2026 στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ίνσμπρουκ.

