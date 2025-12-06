Άφησε την φίλη του να παγώσει μέχρι θανάτου σε κορυφή βουνού, αλλά τον πρόδωσε κάμερα (vid)

Σοκαριστικό βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να δείχνει τη στιγμή που ένας έμπειρος ορειβάτης άφησε πίσω την εξαντλημένη κοπέλα του, μέχρι που «πάγωσε» μέχρι θανάτου.

Στις 19 Ιανουαρίου 2025 , ένας άνδρας -του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί- ανέβηκε στην κορυφή του Grossglockner, του ψηλότερου βουνού της Αυστρίας, έχοντας μαζί του, την 33χρονη σύντροφό του.

Ωστόσο, η αναρρίχηση κατέληξε σε τραγωδία. Η γυναίκα δεν τα κατάφερε ποτέ, καθώς βρέθηκε νεκρή περίπου 50 μέτρα από την κορυφή. Πιστεύεται ότι αντιμετώπισε δυσκολίες γύρω στις 2 τα ξημερώματα, με τον σύντροφό της (έμπειρος αναρριχητής) να την αφήνει πίσω για να αναζητήσει βοήθεια.

Την άφησε αβοήθητη, μάρτυρας η κάμερα

Ο 39χρονος έκτοτε κατηγορείται για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια, αναφέρει το Heute, επειδή δεν την προστάτευσε από τους ισχυρούς ανέμους των περίπου 45 μιλίων/ώρα ούτε την τύλιξε με κουβέρτες διάσωσης για να την προστατέψει από τις παγωμένες θερμοκρασίες.

Τώρα, εικόνες από την κάμερα της θανατηφόρας ανάβασης φαίνεται να δείχνουν τους φακούς τους να είναι καθαρά ορατοί στην πλαγιά του βουνού καθώς πλησίαζαν την κορυφή. Το υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα, καθώς οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο άνδρας έκανε μια σειρά από αμφισβητήσιμα λάθη, όπως το ότι επιχείρησαν την ανάβαση εξ αρχής παρά τη «δυσκολία και το υψόμετρο» και την προφανή έλλειψη εμπειρίας της συντρόφου του.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν επίσης ότι ξεκίνησε την πορεία δύο ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο και ότι «δεν προέβλεψε ενδεχόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά τον σχεδιασμό», γεγονός που σημαίνει ότι δεν είχαν μαζί τον απαραίτητο εξοπλισμό διάσωσης όταν η γυναίκα αντιμετώπισε πρόβλημα.

Ακατάλληλος και ο εξοπλισμός

Επιπλέον, φέρεται να επέτρεψε στην κοπέλα του να φοράει εξοπλισμό «ακατάλληλο για ορεινή, αλπική διαδρομή σε μικτό έδαφος» και «απέτυχε να την μετακινήσει σε προστατευμένο σημείο για να περιορίσει την απώλεια θερμότητας» πριν την αφήσει.

«Δεν χρησιμοποίησε ούτε τον υπνόσακο έκτακτης ανάγκης ούτε τις διαθέσιμες θερμικές κουβέρτες για να την προστατέψει από περαιτέρω ψύξη, ούτε της αφαίρεσε το βαρύ σακίδιο και το splitboard της», πρόσθεσαν.

Οι εισαγγελείς τον κατηγορούν επίσης ότι δεν έκανε κλήση έκτακτης ανάγκης πριν πέσει το σκοτάδι, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να είχαν γυρίσει πίσω λόγω των σκληρών καιρικών συνθηκών, ενώ έχασε και την ευκαιρία να κάνει σήματα κινδύνου σε ελικόπτερο της αστυνομίας που πέταξε από πάνω τους γύρω στις 10:50 μμ.

Κινητό σε αθόρυβη λειτουργία

Όταν τελικά επικοινώνησε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης περίπου στις 3:30 πμ, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι έγινε μη διαθέσιμος. «Έβαλε το κινητό του στο αθόρυβο και το φύλαξε», ανέφεραν.

«Περίπου στις 2:00 π.μ., ο κατηγορούμενος άφησε την κοπέλα του απροστάτευτη, εξαντλημένη, υποθερμική και αποπροσανατολισμένη περίπου 50 μέτρα κάτω από τον σταυρό της κορυφής του Grossglockner», αναφέρει το γραφείο του εισαγγελέα, σε γερμανικό ειδησεογραφικό κανάλι.

«Η γυναίκα πέθανε από το κρύο. Δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος, σε αντίθεση με την κοπέλα του, είχε μεγάλη εμπειρία σε ορεινές αναβάσεις μεγάλου υψομέτρου και είχε σχεδιάσει τη διαδρομή, θεωρείτο ο υπεύθυνος οδηγός της πορείας», συνεχίζει.

Αντίθετα, η γυναίκα φέρεται να μην είχε ποτέ επιχειρήσει ανάβαση τέτοιου ύψους ή δυσκολίας. Οι εισαγγελείς πρόσθεσαν: «Παρά την απειρία της γυναίκας, καθώς δεν είχε ποτέ πραγματοποιήσει αλπική ανάβαση τέτοιου μήκους, δυσκολίας και υψομέτρου και παρά τις απαιτητικές χειμερινές συνθήκες, ο κατηγορούμενος προχώρησε στην αλπική ανάβαση στον Grossglockner μέσω του Studlgrat μαζί της τον χειμώνα».

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

