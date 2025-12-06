Ο εφιάλτης της H3N2 επιστρέφει: Ασφυκτικά γεμάτα τα νοσοκομεία της Κίνας

Μετά το... πάθημα του 2020 και την πανδημία του κορονοϊού η παγκόσμια ιατρική κοινότητα έχει στραμμένα τα βλέμματά της στην Κίνα.

Η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης στην Κίνα αναμένεται να κορυφωθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ερευνητή του Κινεζικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (China CDC), την ώρα που 17 επαρχίες καταγράφουν υψηλά επίπεδα κρουσμάτων και οι εικόνες από νοσοκομεία δείχνουν ουρές παιδιών στους διαδρόμους.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Γουάνγκ Νταγιάν, η οποία μίλησε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη κυκλοφορία του ιού, αν και όχι στο πιο έντονο επίπεδο των τελευταίων ετών.

