Ο Ed Bambas έχασε τη σύνταξή του πριν από 13 χρόνια και παρά την ηλικία του, είναι τώρα αναγκασμένος να εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα επειδή δεν μπορεί να ζήσει αλλιώς.

Ένας 88χρονος βετεράνος του στρατού των ΗΠΑ, έγινε viral μετά την συγκινητική αποκάλυψη ότι εργάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα σε ένα τοπικό παντοπωλείο για να βγάλει τα προς το ζην, προκαλώντας ένα τεράστιο «κύμα» γενναιοδωρίας από πελάτες του μαγαζιού που κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια για τη συνταξιοδότησή του.

Ο Ed Bambas, ο οποίος είναι ταμίας στο κατάστημα Meijer στο Μπράιτον του Μίσιγκαν, έχασε τη σύνταξή του πριν από 13 χρόνια και, παρά την ηλικία του, είναι τώρα αναγκασμένος να εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα επειδή δεν μπορεί να ζήσει αλλιώς, όπως αναφέρει η New York Post.

