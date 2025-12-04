Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το βράδυ της Τετάρτης (3/12) το βιβλίο του «Ιθάκη», αλλά υπολόγιζε χωρίς την Ελένη Λουκά.

Στο κατάμεστο θέατρο «Παλλάς» παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το βιβλίο του «Ιθάκη», ωστόσο δεν έλειψαν και τα ευτράπελα, όταν στον χώρο έκανε την εμφάνισή της η Ελένη Λουκά.

Σε έξαλλη κατάσταση, η Ελένη Λουκά φώναζε «προδότη Τσίπρα, πούλησες την Μακεδονία», με τους αστυνομικούς που ήταν στον χώρο να προσπαθούν να την συγκρατήσουν και να την ηρεμήσουν. Εκείνη ούρλιαζε, πέφτοντας στο πάτωμα, με τις αρχές να προσπαθούν να την απομακρύνουν από το σημείο.

Στο κατάμεστο θέατρο των 1500 θέσεων, ο κόσμος υποδέχτηκε τον Αλέξη Τσίπρα με συνθήματα όπως: «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά», αλλά και «Να' τος, Να'τος ο πρωθυπουργός». Ωστόσο, στην είσοδο του «Παλλάς» βρισκόταν και η Ελένη Λουκά, η οποία φώναζε συνθήματα κατά του πρώην πρωθυπουργού. «Ντροπή σας», ακούγεται να της φωνάζει κάποιος με εκείνη να απαντάει: «Εσείς είστε η ντροπή της χώρας» συνεχίζοντας με το σύνθημα «η Μακεδονία είναι ελληνική».

Τελικά, λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ομαλότητα και η εκδήλωση συνεχίστηκε κανονικά.

