«Ιθάκη»: Πόσα λεφτά έβγαλε σε μια μέρα ο Αλέξης Τσίπρας από το νέο του βιβλίο

Το βιβλίο έχει προκαλέσει άνευ προηγουμένου χαμό σε κοινό και media, με πωλήσεις που σπάνε κάθε ρεκόρ.

Η εκπομπή “Buongiorno” αναφέρθηκε στα εντυπωσιακά νούμερα πωλήσεων που καταγράφει το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη». Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η εκπομπή του MEGA, το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τέτοιο που τα βιβλιοπωλεία είδαν το 80% του στοκ τους να εξαφανίζεται μέσα στις πρώτες πέντε ώρες.

Μέχρι το μεσημέρι, το βιβλίο είχε ήδη εξαντληθεί από όλα τα μεγάλα σημεία πώλησης, οδηγώντας τον εκδοτικό οίκο σε διαδοχικές ανατυπώσεις (πέντε τον αριθμό), οι οποίες πλέον σταμάτησαν λόγω... έλλειψης χαρτιού! Όπως σημείωσαν οι συντελεστές της εκπομπής, έχουν ήδη πουληθεί πάνω από 20.000 αντίτυπα από την πρώτη ημέρα.

Την ίδια στιγμή, η αφηγηματική έκδοση του βιβλίου κινήθηκε εξίσου εντυπωσιακά, φτάνοντας μέσα στις πρώτες δέκα ώρες τις 400 πωλήσεις ανά ώρα, ρυθμός που σπάνια συναντάται στην ελληνική αγορά βιβλίου.

Πωλήσεις–ρεκόρ και σενάρια για τα έσοδα

Στο οικονομικό κομμάτι, η εκπομπή προχώρησε σε υπολογισμούς που δείχνουν ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις ενδέχεται να αγγίζουν τα 560.000 ευρώ, συν 80.000 επιπλέον ευρώ από την αφηγηματική έκδοση. Οι αριθμοί αυτοί έχουν ανοίξει συζήτηση σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων. Φημολογείται πως ο συγγραφέας μπορεί να λαμβάνει το 25% των εσόδων, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή 50-50 συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο.

Από τη δική του πλευρά, ο εκδοτικός οίκος ανέφερε ότι οι πραγματικές πωλήσεις έφτασαν τη δεύτερη μέρα τα 33.000 αντίτυπα, γεγονός που εκτοξεύει το προαναφερθέν συνολικό ποσό, στις 924.000 ευρώ. Αν προστεθούν και οι περίπου 4.000 πωλήσεις από την πλατφόρμα Bookvoice, το βιβλίο φαίνεται πως ξεπερνά κάθε πρόβλεψη και καθιερώνεται ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά success stories των τελευταίων ετών.

