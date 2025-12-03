Μια από τις πιο ιδιαίτερες προβλέψεις της Baba Vanga για το 2025 επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς δημοσιεύματα τη συνδέουν με την επικείμενη κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ουάσινγκτον.

Η Baba Vanga, η τυφλή Βουλγάρα μυστικίστρια που έχει γίνει σύμβολο «ακραίων» προφητειών λόγω όσων της αποδίδονται, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας μιας πρόβλεψης που λέγεται πως αφορά το 2025.

Η ίδια, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι ακόλουθοί της, είχε μιλήσει για ένα γεγονός «που θα αλλάξει τον κόσμο» και το οποίο ορισμένα δημοσιεύματα συνδέουν άμεσα με τη φετινή κλήρωση του Μουντιάλ.

Τι έχει προβλέψει η Baba Vanga για την κλήρωση του Μουντιάλ το 2025

Παρά τις έντονες αντιρρήσεις από ανθρώπους που γνώριζαν προσωπικά τη Vanga και επιμένουν ότι πολλές από αυτές τις ιστορίες δεν ειπώθηκαν ποτέ από την ίδια, η συζήτηση για τις προφητείες της συνεχίζει να εξαπλώνεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αναφορά της σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός όπου θα εμφανιστεί «ένα νέο φως στον ουρανό» έχει τροφοδοτήσει εικασίες λίγο πριν από την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το Sky History, η Vanga φέρεται να είχε πει ότι μέσα στο 2025 η ανθρωπότητα θα έρθει για πρώτη φορά σε άμεση επαφή με εξωγήινη ζωή, με το περιστατικό να συμβαίνει ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Όπως αναφέρεται, ένα UFO θα μπορούσε να γίνει ορατό σαν «μια νέα λάμψη στον ουρανό», δημιουργώντας τεράστιο σοκ στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στους πολίτες.

Baba Vanga’s predictions suggest that 2026 could bring humanity’s first contact with aliens. She predicted that a massive spacecraft would approach Earth, leading to communication with an advanced civilisation. pic.twitter.com/2kpQj6sly7 — Space and Technology (@spaceandtech_) December 1, 2025

Οι προθέσεις αυτών των υποτιθέμενων επισκεπτών δεν έχουν διευκρινιστεί σε καμία πηγή, ενώ η ίδια η Vanga δεν ανέπτυξε περαιτέρω λεπτομέρειες. Το μόνο βέβαιο είναι πως, αν συνέβαινε πραγματικά μια τέτοια επαφή, θα αποτελούσε ιστορικό σταθμό.

Παρότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα μέσα στη χρονιά, όπως το Super Bowl, το Wimbledon και ο τελικός του Champions League, χωρίς καμία ασυνήθιστη εμφάνιση στον ουρανό, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο event της FIFA στις αρχές Δεκεμβρίου. Το δημοσίευμα της Mail ήταν αυτό που συνέδεσε ευθέως αυτή την προφητεία με την κλήρωση της Παρασκευής (5/12).

Η παγκόσμια απήχηση του Μουντιάλ καθιστά την κλήρωση ένα από τα πιο παρακολουθούμενα τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς, με την ίδια τη FIFA να υπενθυμίζει ότι ο τελικός του 2022 μεταξύ Αργεντινής και Γαλλίας συγκέντρωσε σχεδόν 1,5 δισ. θεατές, ενώ σχεδόν 2,87 δισ. άνθρωποι παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό εκείνη τη διοργάνωση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ