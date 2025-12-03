Στο 36ο Greek Economic Summit ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, ως απάντηση όσων είπε στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Παλλάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Γιάννη Σαρακάκη, σχολίασε αιχμηρά το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Εσείς θα μπαίνατε σε καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια;» ανέφερε, τονίζοντας ότι σύμφωνα με όσα διάβασε, ο πρώην πρωθυπουργός «έσπευσε να βγει πρώτος από το πλοίο, πήρε σωσίβια και λέμβους και φόρτωσε την ευθύνη στο πλήρωμα».

«Η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη»

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η χώρα βρίσκεται σήμερα σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, παραμένοντας παράλληλα δημοσιονομικά υπεύθυνη και καταγράφοντας πρωτογενή πλεονάσματα. Όπως είπε, οι μεταρρυθμίσεις που αποδίδουν δημιουργούν τον δημοσιονομικό χώρο για μειώσεις φόρων που με τη σειρά τους τροφοδοτούν νέα ανάπτυξη.

Ο Μητσοτάκης επεσήμανε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αποτέλεσε καταλύτη για την οικονομία, ενώ τα οφέλη που αποφέρουν τα έργα του θα πρέπει να αξιοποιηθούν μεθοδικά. Υπογράμμισε επίσης πως κεντρικός στόχος από το 2023 είναι η αύξηση των μισθών, η οποία ήδη καταγράφει πρόοδο αλλά απαιτεί συνέχιση των επενδύσεων.

Μεταρρυθμίσεις, «βαθύ κράτος» και οι αλλαγές στη Δικαιοσύνη

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις, ο πρωθυπουργός είπε ότι η μάχη με το «βαθύ» κράτος είναι συνεχής. Αποκάλυψε πως την επόμενη ημέρα το υπουργείο Δικαιοσύνης θα παρουσιάσει παρεμβάσεις με στόχο την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι αλλαγές που αφορούν το επιχειρηματικό περιβάλλον δεν σταματούν και πως «δεν υπάρχει εκλογικός σχεδιασμός που να βάζει φρένο στις μεταρρυθμίσεις».

Η Ελλάδα του 2030 και η δύσκολη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ήδη σχεδιάζεται η «Ελλάδα του 2030». Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε πως ήταν «η πιο σύνθετη και δύσκολη μεταρρύθμιση», η οποία δοκιμάστηκε πολλές φορές μέχρι να φτάσει ο κόμπος στο χτένι.

Ζήτησε από αγρότες και κτηνοτρόφους κατανόηση, επισημαίνοντας ότι παρότι η αλλαγή έχει βραχυπρόθεσμο κόστος, «τελικά τα χρήματα που θα πάρουν θα είναι περισσότερα».

