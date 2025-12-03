Δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν από νωρίς έξω από το θέατρο Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

Η εικόνα έξω από το θέατρο «Παλλάς» το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) θύμιζε πρεμιέρα θεατρικής παράστασης. Δεκάδες πολίτες, κάθε ηλικίας, είχαν σχηματίσει μια μεγάλη, συνεχώς αυξανόμενη ουρά αρκετή ώρα πριν ανοίξουν οι πόρτες της αίθουσας, ενώ πολλοί θα είναι αυτοί που δεν θα μπορέσουν να μπουν.

Η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα είχε οριστεί για τις 19:00, ωστόσο πολλοί έφτασαν πολύ νωρίτερα για να εξασφαλίσουν θέση, δείχνοντας το σημαντικό ενδιαφέρον που έχει προκληθεί γύρω από την πρώτη αυτοβιογραφική κατάθεση του πρώην πρωθυπουργού.

Τεράστια ζήτηση η «Ιθάκη»: 33.000 αντίτυπα σε 10 ημέρες

Η «Ιθάκη» κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου και μέσα σε δέκα ημέρες έχει πετύχει πάνω από 33.000 πωλήσεις, μια επίδοση σπάνια για την ελληνική αγορά βιβλίου. Πολλά αντίτυπα εξαντλήθηκαν ήδη από τα πρώτα 24ωρα, ενώ τα βιβλιοπωλεία μιλούν για διαρκή ροή αγορών από αναγνώστες.

Παράλληλα, το βιβλίο έχει «ταξιδέψει» διαδικτυακά με ταχύτητα. Αρθρογραφία, σχόλια κοινωνικών δικτύων, συζητήσεις σε ραδιόφωνα και τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά και αναλύσεις σε blogs και sites έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον έντονου ενδιαφέροντος γύρω από τις αποκαλύψεις, τα γεγονότα και τις προσωπικές τοποθετήσεις που περιέχονται στις σελίδες της «Ιθάκης».

Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας άφησε να περάσει χρόνος πριν από την παρουσίαση

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν επέλεξε τυχαία να αφήσει να κυλήσουν περίπου δέκα ημέρες από την κυκλοφορία του βιβλίου πριν την επίσημη παρουσίαση. Σύμφωνα με συνεργάτες του, θεώρησε σημαντικό να διαβαστούν πρώτα οι πιο κρίσιμες σελίδες από το κοινό και να αναπτυχθεί ο πρώτος δημόσιος διάλογος γύρω από το περιεχόμενο, τις αναφορές, αλλά και τις κριτικές αποτιμήσεις.

Η χρονική αυτή απόσταση λειτούργησε ως «διάστημα ωρίμανσης». Πολλά από τα σημεία του βιβλίου σχολιάστηκαν εκτενώς στα ΜΜΕ, ενώ άλλες πτυχές, που δεν είχαν ακόμη αναδειχθεί, άρχισαν πλέον να φωτίζονται. Έτσι, η σημερινή τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού αναμένεται να γίνει σε ένα ήδη διαμορφωμένο περιβάλλον συζήτησης.

Οι πολιτικοί που δίνουν το παρών

Κώστας Ζαχαριάδης

Χρήστος Γιαννούλης

Μαρίνα Κοντοτόλη

Νατάσα Γκαρά

Γιάννης Ραγκούσης

Βασίλης Κόκκαλης

Δώρα Αυγέρη

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Δημήτρης Μελίδης

Γιώργος Ψυχογιός

Συμεών Κεδίκογλου

Σπύρος Δανέλλης

Γρηγόρης Θεοδωράκης

Γιώργος Βασιλειάδης

Μίλτος Ζαμπάρας

Στέφανος Τζουμάκας

Γιάννης Μαντζουράνης

Ανδρέας Νεφελούδης

Κώστας Γαβρόγλου

Αθηνά Λινού

Στέλιος Παππάς

Χρήστος Σπίρτζης

Κατερίνα Νοτοπούλου

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Γιάννης Σαρακιώτης

Μάριος Κάτσης

Διονύσης - Χαράλαμπος Καλαματιανός

Νίκος Μαρκάτος

Γιώργος Καραμέρος

Έφη Αχτσιόγλου

Θεανώ Φωτίου

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Νίκος Μπίστης

Νίκος Παππάς

Παναγιώτης Κουρουμπλής

