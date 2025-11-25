Ο Τσίπρας έστειλε την «Ιθάκη» στον Άδωνι με αφιέρωση και αυτός απάντησε: «Καλή αντάμωση» (vid)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέλαβε την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και του ανταπέδωσε το δώρο, στέλνοντάς του το νέο του βιβλίο.

Μια έκπληξη περίμενε τον Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας του έστειλε το βιβλίο του «Ιθάκη» με μια αφιέρωση. Νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός είχε ανεβάσει στο Instagram του ένα βίντεο, με το οποίο τρόλαρε τον υπουργό Υγείας, χρησιμοποιώντας την φράση του «το λιγουρεύεστε;» που έγινε viral.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο X έκανε γνωστό ότι ο φίλος του (όπως τον αποκάλεσε) Αλέξης Τσίπρας του έστειλε το βιβλίο του, ενώ αποκάλυψε ότι θα ανταποδώσει με το νέο δικό του βιβλίο «Ρώμη».

«Μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…», έγραψε ο υπουργός.

Στο βίντεο αναφέρει: «Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου Αλέξη για το βιβλίο του με τον τίτλο «Ιθάκη». ''Στον Άδωνι για την δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου, Αλέξης Τσίπρας''. Αλέξη μου εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω. Ένα βιβλίο ιστορίας, το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση», είπε όλο νόημα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο @atsipras μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…. pic.twitter.com/ivezSelr5y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 25, 2025

