Ο Τσίπρας τρόλαρε τον Άδωνι: «Το λιγουρεύεστε;» (vid)

Με μια ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας τρόλαρε τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή όσα έχουν ακουστεί για το βιβλίο του.

Ο Αλέξης Τσίπρας με μια αιχμηρή ανάρτηση απάντησε στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα όσα του έχει προσάψει με αφορμή του βιβλίου του «Ιθάκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Instagram σχολίασε την ατάκα του υπουργού Υγείας «ο Αλέξης Τσίπρας τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει».

Στη συνέχεια του βίντεο που ανέβασε, ακούγεται ο Άδωνις Γεωργιάδης να λέει: «Σε λίγο θα πει τα λιγουρεύεστε», μια ατάκα που έγινε viral όταν το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας προωθούσε τα βιβλία του.

Τότε ο Αλέξης Τσίπρας χαμογελώντας και κρατώντας την «Ιθάκη» είπε με νόημα: «Το λιγουρεύεσαι, έτσι;».

