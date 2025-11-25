Ο Τσίπρας τρόλαρε τον Άδωνι: «Το λιγουρεύεστε;» (vid)
Ο Αλέξης Τσίπρας με μια αιχμηρή ανάρτηση απάντησε στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα όσα του έχει προσάψει με αφορμή του βιβλίου του «Ιθάκη».
Ο πρώην πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Instagram σχολίασε την ατάκα του υπουργού Υγείας «ο Αλέξης Τσίπρας τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει».
Στη συνέχεια του βίντεο που ανέβασε, ακούγεται ο Άδωνις Γεωργιάδης να λέει: «Σε λίγο θα πει τα λιγουρεύεστε», μια ατάκα που έγινε viral όταν το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας προωθούσε τα βιβλία του.
Τότε ο Αλέξης Τσίπρας χαμογελώντας και κρατώντας την «Ιθάκη» είπε με νόημα: «Το λιγουρεύεσαι, έτσι;».