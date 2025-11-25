Το λάθος που εντόπισαν οι «Αταίριαστοι» στο βιβλίο του Τσίπρα: «Το έχει γράψει σίγουρα ο ίδιος» (vid)

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ εντόπισαν ένα λάθος στη σελίδα 212 της «Ιθάκης» του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα που κυκλοφόρησε την Δευτέρα (24/11).

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τον τίτλο «Ιθάκη» μονοπωλεί το ενδιαφέρον από το πρωί της Δευτέρας (24/11) που κυκλοφόρησε στα ράφια των βιβλιοπωλείων. Όλες οι ενημερωτικές εκπομπές αφιέρωσαν αρκετό χρόνο σε όσα αναφέρει μέσα στο βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός για την εποχή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης, κατά την διάρκεια της εκπομπής τους, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, αποκάλυψαν ένα λάθος που εντόπισαν στη σελίδα 212 του βιβλίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα λάθος γεωγραφικού περιεχομένου.

Οι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος εντόπισαν ότι η Ρίγα αναφέρεται ως πρωτεύουσα της Εσθονίας και ότι της Λετονίας. Μάλιστα, οι δύο παρουσιαστές του ΣΚΑΪ, εξέφρασαν την βεβαιότητά τους ότι η «Ιθάκη» έχει γραφτεί σίγουρα από τον Αλέξη Τσίπρα, λόγω της... αστοχίας του τον Νοέμβριο του 2015, όταν είχε πει ότι μαζί με τον Μάρτιν Σουλτς πήγαν να δουν την κατάσταση στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο και τα άλλα νησιά.

«Αυτό το βιβλίο το έχει γράψει σίγουρα ο Τσίπρας. Επειδή κυκλοφορούν διάφορα κτλ, ότι μπορεί να το έχει γράψει κάποιος άλλος, το έχει γράψει σίγουρα ο Τσίπρας. Ή τέλος πάντων ένα κομμάτι. Θα το δείξω. Το έχω υπογραμμίσει κιόλας. Σελίδα 212. “Στη Ρίγα της Εσθονίας”. Από όσο γνωρίζουμε, η Ρίγα είναι στη Λετονία. Στην Εσθονία είναι το Ταλίν. Κάθισα και το έψαξα», ανέφερε ο Χρήστος Κούτρας.

«Είναι πταίσμα σε σχέση με το Λέσβος, Μυτιλήνη, αλλά είμαστε σίγουροι», πρόσθεσε στη συνέχεια ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ.

