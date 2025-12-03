Ένα νέο σοκαριστικό περιστατικό στην Καλλιθέα δείχνει νεαρό να κρέμεται από λεωφορείο ενώ κινείται με πατίνι, σε ακόμη ένα επικίνδυνο challenge.

Ένας νεαρός έβαλε σε τεράστιο κίνδυνο τη ζωή του στην Καλλιθέα, ακολουθώντας λεωφορείο εν κινήσει με το πατίνι του και γαντζώνοντας το χέρι του στο πίσω μέρος του οχήματος.

Το βίντεο, που κυκλοφόρησε στα social media και φαίνεται να έχει καταγραφεί από φίλους του, δείχνει τον νεαρό να «σέρνεται» πίσω από το λεωφορείο στη Σιβιτανίδου, έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

Μια ανάσα από την τραγωδία

Στο βίντεο, ο νεαρός πατά πάνω στο πατίνι του ενώ το λεωφορείο κινείται κανονικά, ακολουθώντας τη ροή της κυκλοφορίας. Μια απλή λακκούβα, ένα ξαφνικό φρενάρισμα ή η παραμικρή απώλεια ισορροπίας θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε τραγικό αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο νεαρός τραυματίστηκε ή αν κατάφερε να σταματήσει έγκαιρα χωρίς συνέπειες.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από επικίνδυνα «κατορθώματα» που γίνονται viral τα τελευταία χρόνια, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τη μεγάλη επιρροή των social media στη συμπεριφορά εφήβων και νεαρών ενηλίκων. Η ανάγκη για προβολή και θεάσεις φαίνεται να ωθεί αρκετούς νέους σε συμπεριφορές που δεν συνειδητοποιούν ότι μπορεί να τους κοστίσουν τη ζωή.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ