Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοικτά την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Τι θα κάνουν τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, Βασιλόπουλος, Μασούτης, Lidl, My Market, Γαλαξίας και Market In την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων είναι σε ισχύ και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, πολλά σούπερ μάρκετ θα είναι ανοικτά με συγκεκριμένο ωράριο. Οι μεγάλες αλυσίδες έχουν ανακοινώσει τα super market που θα λειτουργήσουν αλλά και ποια θα είναι κλειστά.

Σε πολλές περιπτώσεις, ανοικτά θα είναι καταστήματα σε συγκεκριμένες περιοχές με το εορταστικό ωράριο για τα σούπερ μάρκετ να αρχίζει τυπικά από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου. Τα περισσότερα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως και τις 20:00. Αναλυτικά...

