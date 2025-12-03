Για δέκα χρόνια ένας δημόσιος υπάλληλος στο Κουβέιτ πληρωνόταν κανονικά, χωρίς να πηγαίνει όλο αυτό το διάστημα στην εργασία του.

Ένας δημόσιος υπάλληλος στο Κουβέιτ καταδικάστηκε με πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων, αφού εισέπραττε μισθούς για μια ολόκληρη δεκαετία παρά το γεγονός ότι δεν εμφανιζόταν στη δουλειά του.

Δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι ο υπάλληλος, του οποίου το όνομα δεν δημοσιοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα, εργαζόταν στο τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών, αλλά δεν εκτελούσε καμία από τις αρμοδιότητές του για 10 χρόνια. Παρόλα αυτά, ο μισθός του συνέχιζε να κατατίθεται κάθε μήνα στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Τον τσάκωσαν και πλήρωσε βαριά καμπάνα

Όταν η απουσία του έγινε τελικά αντιληπτή, οι αρχές άνοιξαν ποινική υπόθεση εις βάρος του για παράνομο πλουτισμό και κατάχρηση δημόσιων πόρων. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και τον υποχρέωσε να επιστρέψει διπλάσιο ποσό από τους μισθούς που είχε εισπράξει, συνολικά λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Al Qabas, η απόφαση είναι μία από τις αυστηρότερες των τελευταίων ετών και έρχεται σε μια περίοδο εντατικών προσπαθειών του Κουβέιτ να καταπολεμήσει τις μισθολογικές απάτες και τη διοικητική διαφθορά.

Η «εξαφανισμένη» Γερμανίδα δασκάλα

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενος «ξεφεύγει από το ραντάρ» και συνεχίζει να πληρώνεται χωρίς να βρίσκεται στον χώρο εργασίας του. Μόλις πριν από τρεις μήνες, μια δασκάλα που είχε βγει σε αναρρωτική άδεια για 16 χρόνια αποκαλύφθηκε ότι λάμβανε ολόκληρο τον μισθό των 54.600 ευρώ της το διάστημα αυτό και το σχολείο στο οποίο εργαζόταν δεν το είχε αντιληφθεί.

Η Γερμανίδα καθηγήτρια βιολογίας και γεωγραφίας, πήρε άδεια τον Αύγουστο του 2009 λόγω χρόνιας ασθένειας και ψυχολογικών προβλημάτων. Μετά από τρίμηνη απουσία, θα έπρεπε να εξεταστεί από γιατρό. Αυτό όμως δεν συνέβη ποτέ και η αναρρωτική άδεια ανανεωνόταν συστηματικά για σχεδόν 20 χρόνια.

Όταν το κράτος το ανακάλυψε, διέταξε ιατρική εξέταση της γυναίκας, η οποία αρνήθηκε και αποφάσισε να μηνύσει τη διοίκηση. Η γυναίκα πληρωνόταν το 100% του μισθού της όλο αυτό το διάστημα, παρόλο που δεν επέστρεψε ποτέ στο σχολείο της κοντά στο Ντούισμπουργκ, όπου εργαζόταν από το 2003.

Κατάφερε να παραμείνει «αόρατη» μέχρι την αλλαγή διοίκησης το 2024, όταν ένας εσωτερικός έλεγχος αποκάλυψε αυτή την «παράλειψη». Ο πρώην διευθυντής, που ανέλαβε το 2015, δεν είχε γνωρίσει ποτέ τη συγκεκριμένη καθηγήτρια και δεν είχε καμία ιδέα ότι θεωρητικά ήταν μέλος του διδακτικού του προσωπικού.

Σύμφωνα με τη Bild, και βάσει της γερμανικής μισθολογικής κλίμακας, η καθηγήτρια φέρεται να κέρδιζε μεταξύ 5.051-6.174 ευρώ τον μήνα.

Ο Ισπανός υπάλληλος-φάντασμα

Υπάρχει και η περίπτωση ενός άνδρα στην Ισπανία, ο οποίος κατάφερε να αποφύγει τη δουλειά για έξι χρόνια αποκαλύφθηκε μόνο όταν προτάθηκε για βραβείο επιμέλειας. Ο Χοακίν Γκαρθία απλώς σταμάτησε να πηγαίνει στη δουλειά του, γιατί ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καθήκοντα και ένιωθε «εκφοβισμένος».

Η απάτη ανακαλύφθηκε όταν ο 69χρονος επρόκειτο να λάβει βραβείο για την μακροχρόνια υπηρεσία του, με αφορμή την 20ή επέτειο της εργασίας του στην εταιρεία, όπου αποδείχτηκε ότι δεν είχε εμφανιστεί για έξι χρόνια.

Ο Γκαρθία, αποκαλούμενος «el funcionario fantasma» (ο υπάλληλος-φάντασμα) συνέχιζε να λαμβάνει ολόκληρο τον μισθό των 37.000€ λόγω μιας σύγχυσης μεταξύ των δύο υπηρεσιών στις οποίες εργαζόταν. Εργαζόταν ως μηχανικός, υπεύθυνος για την εποπτεία ενός εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων στην πόλη του Κάντιθ.

