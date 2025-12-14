Αμετακίνητοι οι αγρότες: Κλιμακώνουν με συλλαλητήρια, αποκλεισμούς εθνικών οδών και παρακαμπτήριων

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες καθώς αναμένουν δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τα αιτήματά τους προκειμένου να πάνε σε διάλογο.

Αμετακίνητοι στις θέσεις και στα μπλόκα τους οι αγρότες, την στιγμή που ζητούν δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους ώστε να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση.

Στη χθεσινή (13/12) Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από 57 μπλόκα, αποφάσισαν να αρνηθούν την πρόσκληση του πρωθυπουργού στο αυριανό ραντεβού.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr