Επική σκηνή στη Σύρο: Φαντάρος βλέπει από τη σκοπιά το ματς του Ολυμπιακού!

Ο αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ελλάς Σύρου, είναι από μόνος του ένα ιδιαίτερο και σπάνιο γεγονός για την κυκλαδίτικη πρωτεύουσα. Ακόμη πιο σπάνια, ωστόσο, ήταν η στιγμή που παρακολουθήσαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.

Τότε, δηλαδή, που ο τηλεοπτικός φακός του συνδρομητικού καναλιού κατά την «περιπλάνησή» του στις κερκίδες του γηπέδου, «έπιασε» ένα καταπληκτικό στιγμιότυπο... εκτός γηπέδου.

Συγκεκριμένα, πίσω από το σημείο όπου φιλοξενούνται οι οπαδοί των ερυθρολεύκων, δεσπόζει το «Στρατόπεδο Λοχαγού Ζαφείρη Αποστόλου» και η κάμερα έπιασε έναν αλφαμίτη να έχει ανέβει στο πυργίσκο της σκοπιάς και να παρακολουθεί αμέριμνος τα όσα συμβαίνουν εντός γηπέδου.

Ποντάρουμε πως η συγκεκριμένη υπηρεσία, για το συγκεκριμένο ωράριο της συγκεκριμένης ημέρας, υπήρξε περιζήτητη ανάμεσα στους υπηρετούντες, ωστόσο ένας υπήρξε ο τυχερός που θα περάσει το δίωρό του από την ιδιότυπη, ντυμένη στα χακί «σουίτα»!

Δείτε τη φωτογραφία περί ου ο λόγος, όπως δημοσιεύτηκε από την EUROKINISSI: