Πόσο ρεύμα καίνε καθημερινά τα φωτάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πόσο ρεύμα καταναλώνουν καθημερινά τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια και πόσο κοστίζουν στον λογαριασμό; Όσα πρέπει να γνωρίζετε για κατανάλωση, LED και εξοικονόμηση ενέργειας

Ο Δεκέμβριος σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα, μια περίοδο γεμάτη φως, γιορτές και οικογενειακές συγκεντρώσεις, αλλά και αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις για τα νοικοκυριά. Τα στολισμένα σπίτια και οι φωταγωγημένοι δρόμοι δημιουργούν το εορταστικό σκηνικό, την ίδια ώρα όμως ο λογαριασμός του ρεύματος μπαίνει αναπόφευκτα στο μικροσκόπιο.

Οι χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις, και κυρίως τα λαμπάκια, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εορταστικής ατμόσφαιρας. Ωστόσο, η πολύωρη χρήση τους, ειδικά τις βραδινές ώρες, μπορεί να επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, σε έναν μήνα που ήδη χαρακτηρίζεται από αυξημένα έξοδα για δώρα, μετακινήσεις και γιορτινά τραπέζια.

Πόσο κοστίζουν τα λαμπάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο παραμένει το απόλυτο σύμβολο των ημερών, στολισμένο με μπάλες, φιγούρες, αστέρι στην κορυφή και φυσικά πολλά φωτάκια. Η κατανάλωση ρεύματος από τον φωτισμό του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: τον τύπο των λαμπτήρων, τις ώρες λειτουργίας, το ενεργειακό τιμολόγιο και το πότε ανάβουν μέσα στην ημέρα.

Για να υπολογίσει κανείς το κόστος, χρειάζεται να γνωρίζει την ισχύ των φωτιστικών (σε βατ) και τη μέση τιμή της κιλοβατώρας που χρεώνεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Όσο περισσότερες ώρες μένουν αναμμένα τα φωτάκια, τόσο αυξάνεται και η τελική επιβάρυνση.

LED φωτάκια: η πιο οικονομική λύση

Η επιλογή φωτιστικών LED κάνει τη διαφορά. Τα σύγχρονα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια LED καταναλώνουν έως και 90% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τους παλαιότερους λαμπτήρες, ενώ έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χαμηλότερο κόστος συντήρησης. Παράλληλα, η αποφυγή λειτουργίας τους στις ακριβές ώρες αιχμής μπορεί να περιορίσει περαιτέρω τα έξοδα.

Με λίγες έξυπνες επιλογές και σωστή διαχείριση, ο χριστουγεννιάτικος στολισμός μπορεί να παραμείνει εντυπωσιακός χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις στον λογαριασμό ρεύματος, επιτρέποντας στα νοικοκυριά να απολαύσουν τη γιορτινή περίοδο χωρίς επιπλέον άγχος.

