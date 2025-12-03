Πάμε για πόλεμο ΗΠΑ-Βενεζουέλας; Τι συμβαίνει στη Λατινική Αμερική

Οι ΗΠΑ αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία γύρω από τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ μιλά για χερσαία πλήγματα και ο Μαδούρο απαντά με στρατιωτική κινητοποίηση.

Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας βρίσκονται στην πιο επικίνδυνη φάση της τελευταίας δεκαετίας.

Το τελευταίο δίμηνο η Ουάσιγκτον έχει ενισχύσει ανησυχητικά την παρουσία της στην Καραϊβική, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο «στοχευμένων χερσαίων χτυπημάτων» μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας. Οι ΗΠΑ εξετάζουν πλέον όχι μόνο επιθέσεις σε ύποπτα πλοία καρτέλ, αλλά και ενδεχόμενες επιχειρήσεις σε υποδομές εντός της χώρας.

Η στρατιωτική κλιμάκωση που αλλάζει τα δεδομένα

Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας «κλειστό στο σύνολό του», προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε εναέρια απειλή θα θεωρείται εχθρική. Παράλληλα, το Al Jazeera αποκάλυψε ότι F-35, πλοία του αμερικανικού ναυτικού και ειδικές δυνάμεις έχουν ήδη μεταφερθεί στην περιοχή, σε μια ανάπτυξη που θυμίζει τις επιχειρήσεις του 1989 στον Παναμά.

Το αμερικανικό Κογκρέσο ενημερώθηκε πρόσφατα για 21 επιβεβαιωμένα χτυπήματα σε πλοία που οι ΗΠΑ θεωρούν ότι συνδέονται με ναρκοκαρτέλ που λειτουργούν υπό την «ομπρέλα» της βενεζουελάνικης Cartel de los Soles, το δίκτυο υψηλόβαθμων στελεχών του στρατού και της κυβέρνησης της Βενεζουέλας οι οποίοι κατηγορούνται, (κυρίως από τις ΗΠΑ) ότι εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι από τα στοχευμένα αυτά χτυπήματα των ΗΠΑ, έχουν σκοτωθεί πάνω από 80 άτομα.

Η απάντηση Μαδούρο – και το αφήγημα περί «αποικιοκρατικής επίθεσης»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, από την μεριά του, μιλά πλέον ανοιχτά για «απόπειρα ξένης επέμβασης». Όπως υπογραμμίζεται, ο Μαδούρο έχει καλέσει τους πολίτες να «σταθούν σαν τείχος απέναντι στον ιμπεριαλισμό», ενώ παράλληλα έχει διατάξει διεύρυνση της πολιτοφυλακής και εκτεταμένες ασκήσεις γύρω από κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Στελέχη της αντιπολίτευσης, πάντως, εκτιμούν πως ο Μαδούρο εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να συσπειρώσει την κοινωνική βάση του. Ο Independent σημειώνει ότι η «απειλή εξωτερικού εχθρού» παραμένει βασικό στοιχείο της πολιτικής του στρατηγικής, ειδικά σε μία περίοδο ύφεσης και ελλείψεων.

Το πετρέλαιο πίσω από τη σύγκρουση

Δεν είναι τυχαίο ότι οι αναλυτές επιμένουν πως ο «πραγματικός λόγος» πίσω από την πίεση των ΗΠΑ προς τη Βενεζουέλα δεν είναι μόνο οι κατηγορίες για ναρκωτικά ή διαφθορά, αλλά, κυρίως, ο απόλυτα στρατηγικός έλεγχος των τεράστιων ενεργειακών πόρων που διαθέτει η χώρα. Η Βενεζουέλα θεωρείται η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, με εκτιμήσεις που φτάνουν τα περίπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια, αριθμός που υπερβαίνει τα αποθέματα της Σαουδικής Αραβίας.

Αυτό το ενεργειακό βάθος εξηγεί γιατί ακόμη και σήμερα, παρά την οικονομική κρίση, τις κυρώσεις που έχει υποστεί και τη μείωση της παραγωγής, η Βενεζουέλα παραμένει στο στόχαστρο και γιατί η πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης ή έστω πίεσης «υπό το πρόσχημα» των ναρκωτικών ή της ασφάλειας παραμένει ορατή. Και ίσως πιο ρεαλιστική από ποτέ.

Ποιοι είναι οι σύμμαχοι και οι αντίπαλοι της κάθε πλευράς

Η Βενεζουέλα συνεχίζει να διατηρεί στενούς δεσμούς με Ρωσία, Ιράν και Κούβα, οι οποίοι παρέχουν τεχνολογική και στρατιωτική υποστήριξη. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής κρατούν ουδέτερη στάση, φοβούμενες πως μια αμερικανική εισβολή θα αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή.

Το Reuters επισημαίνει επίσης ότι το μεταναστευτικό στοιχείο προσθέτει νέα πίεση: η Βενεζουέλα ενέκρινε πρόσφατα πτήσεις επαναπατρισμού μεταναστών από τις ΗΠΑ, μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο καχυποψία και παζάρια μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Πόσο κοντά είμαστε σε πραγματικό πόλεμο;

Η απάντηση είναι πως βρισκόμαστε ήδη σε ένα «προπολεμικό» στάδιο. Με αμερικανικά στρατεύματα και πολεμικά πλοία γύρω από τη Βενεζουέλα, με κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία και με τον Μαδούρο να δηλώνει ότι «η χώρα δεν θα γίνει αποικία», η σύγκρουση πλέον δεν είναι θεωρητική.

Κι όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Guardian, «το μόνο που μένει είναι η σπίθα»

