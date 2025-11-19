Γιατί ο Τραμπ επενδύει 1 δισ. δολάρια στο διαβόητο εργοστάσιο όπου συνέβη το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ εγκρίνει δάνειο 1 δισ. δολαρίων για την επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού Three Mile Island έως το 2027, συνδέοντας το σχέδιο με την ενεργειακή ανάγκη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη χορήγηση δανείου 1 δισ. δολαρίων για την επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού Three Mile Island στην Πενσυλβάνια, ενός από τα πιο αμφιλεγόμενα ενεργειακά έργα στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο σταθμός έγινε παγκοσμίως γνωστός το 1979, όταν ο αντιδραστήρας unit 2 υπέστη μερική τήξη, το χειρότερο ατύχημα σε αμερικανικό εμπορικό πυρηνικό εργοστάσιο.

Παρότι η δεύτερη μονάδα παραμένει ανενεργή εδώ και δεκαετίες, η πρώτη μονάδα, που έκλεισε το 2019, αναμένεται να επαναλειτουργήσει το 2027, χάρη στη νέα κρατική χρηματοδότηση.

Το ιστορικό του ατυχήματος

Στις 28 Μαρτίου 1979, βλάβη στο σύστημα ψύξης οδήγησε σε μερική τήξη του πυρήνα στον αντιδραστήρα TMI-2, απελευθερώνοντας ραδιενεργά αέρια στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με την Nuclear Regulatory Commission, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η επιπλέον έκθεση σε ακτινοβολία για τους κατοίκους της περιοχής ήταν χαμηλή, αντίστοιχη ενός κλάσματος μιας ακτινογραφίας θώρακος. Μακροχρόνιες μελέτες δεν έδειξαν αύξηση καρκίνων που να συνδέεται με το ατύχημα.

Ο λόγος που ο Τραμπ επαναλειτουργεί τον σταθμό

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, εξήγησε ότι η επανεκκίνηση συνδέεται άμεσα με την ανάγκη παροχής σταθερής, καθαρής ενέργειας για την τεράστια επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να επενδύσει 500 δισ. δολάρια στην αμερικανική AI υποδομή, με στόχο την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Microsoft θα αγοράζει όση ενέργεια μπορεί από τον σταθμό για 20 χρόνια, ώστε να τροφοδοτεί με μηδενικές εκπομπές άνθρακα τα data centers της.

Ο σταθμός θα μετονομαστεί σε Crane Clean Energy Center και αναμένεται να λειτουργήσει το 2027, εφόσον λάβει τις απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις. Το υπουργείο Ενέργειας εκτιμά ότι ο 835 MW αντιδραστήρας θα μπορεί να ηλεκτροδοτεί 800.000 σπίτια.

