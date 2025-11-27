Πυροβολισμοί δίπλα στον Λευκό Οίκο: Δύο Εθνοφρουροί σοβαρά τραυματίες, «θα το πληρώσει ακριβά», προειδοποιεί ο Τραμπ (vid)

Άνδρες της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια δέχθηκαν πυρά λίγα μέτρα από τον Λευκό Οίκο. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ Τραμπ και αξιωματούχοι μιλούν για «σοβαρό περιστατικό».

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον, όταν δύο μέλη της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυροβολισμούς κοντά στην πλατεία Farragut, λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον Λευκό Οίκο.

Οι δύο τραυματίες ανήκουν στην Εθνοφρουρά της Δυτικής Βιρτζίνια, όπως έκανε γνωστό ο κυβερνήτης Πάτρικ Μόρισεϊ.

#BREAKING: Photo of National Guard shot near White House pic.twitter.com/1ptDAyQI7c — Backfire (@BackfireBros) November 26, 2025

Συνελήφθη ο δράστη: Αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την κατάσταση των θυμάτων

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ένοπλος βρίσκεται υπό κράτηση. Τα κίνητρα και η ταυτότητά του δεν έχουν γίνει γνωστά. Σύμφωνα με το Associated Press, ο δράστης έχει τραυματιστεί ελαφρά και νοσηλεύεται, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ισχυρή παρουσία δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και τη στιγμή που οι αρχές ακινητοποιούν τον ύποπτο. Μετά τους πυροβολισμούς, ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε κατάσταση lockdown, με όσους βρίσκονταν μέσα στο κτίριο να παραμένουν σε ασφαλείς χώρους. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για δύο αρχικούς πυροβολισμούς και στη συνέχεια «πολλές ακόμη εκπυρσοκροτήσεις».

Both National Guard troops shot in Washington DC today have died



Rest in peace, heroes. You didn’t deserve this.



Hold every Democrat accountable that preached violent rhetoric pic.twitter.com/923EWKTzPD November 26, 2025

Το FBI αναφέρει πως νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια, Πάτρικ Μόρισεϊ, έγραψε στο Χ ότι οι δύο εθνοφρουροί είναι νεκροί, ωστόσο 23 λεπτά μετά, σε νέα του ανάρτηση, είπε ότι δέχεται αντικρουόμενες αναφορές.

Η αντίδραση Τραμπ: «Θα πληρώσει πολύ ακριβά»

Σε οργισμένη ανάρτηση προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον δράστη, έγραψε πως θα «πληρώσει ακριβά» για την επίθεση στους δύο στρατιώτες: «Ο άνθρωπος που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά, θα πληρώσει πολύ ακριβά. Ο Θεός να ευλογεί την Εθνοφρουρά μας και όλες τις δυνάμεις επιβολής του νόμου».

Λίγο νωρίτερα, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ είχε καλέσει τους πολίτες: «Παρακαλώ, προσευχηθείτε για τους δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς. Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές για τη συλλογή πληροφοριών».

🇺🇸 Shooting near the #WhiteHouse. Attacker and two National Guard soldiers wounded!#Trump has already commented on the situation.



▶️ UPD-> both soldiers are dead! pic.twitter.com/a10QoDfbs2 — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) November 26, 2025

