Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Η ποινή που της επέβαλε το Δικαστήριο (vid)

Η Δήμητρα Ματσούκα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή για σειρά τροχαίων παραβάσεων, περιλαμβανομένης της επικίνδυνης οδήγησης.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε στη Δήμητρα Ματσούκα ποινή οκτώ μηνών με αναστολή για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ενέργειές της μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο για τρίτους, ενώ παράλληλα οδηγούσε όχημα χωρίς πινακίδες και χωρίς σε ισχύ δίπλωμα.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην ενοχή της Δήμητρας Ματσούκα

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι η ηθοποιός είχε καταναλώσει μικρή ποσότητα αλκοόλ και κινούνταν με ταχύτητα σημαντικά πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, κατά τουλάχιστον 40 χλμ./ώρα. Παράλληλα, τόνισε ότι οι παραβάσεις της έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια στον δρόμο.

Η Ματσούκα δεν παρέστη στη δίκη και εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό της. Το δικαστήριο, πάντως, της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, κάτι που συνέβαλε στη μη εκτέλεση της ποινής.

Τι υποστήριξε η υπεράσπιση

Ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης, τόνισε ότι η πελάτισσά του είχε μόνο διοικητικές παραβάσεις οι οποίες είχαν ήδη τακτοποιηθεί. Υποστήριξε επίσης πως δεν υπήρξε ούτε κόντρα ούτε περιστατικό που να έθεσε κάποιον σε άμεσο κίνδυνο.

Σχετικά με την οδήγηση χωρίς άδεια, ο συνήγορος ανέφερε ότι το δίπλωμα είχε ήδη δοθεί στην Τροχαία λόγω προηγούμενης παράβασης και η ηθοποιός βρισκόταν στη διαδικασία να το παραλάβει πίσω, καθώς είχε πληρώσει το πρόστιμο.

