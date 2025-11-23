Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 230 χλμ/ώρα στην Αθηνών - Λαμίας

Συνελήφθη οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ που κινούνταν με 230 χλμ/ώρα στην Αθηνών – Λαμίας. Δείτε το βίντεο και τις λεπτομέρειες της καταδίωξης.

Στη σύλληψη ενός οδηγού που κινούνταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ταχύτητα 230 χλμ/ώρα προχώρησε η Τροχαία στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Λαμίας. Η καταγραφή της παράνομης ταχύτητας έγινε με ειδικό ραντάρ, ενώ οι στιγμές της καταδίωξης καταγράφονται σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται η στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν το όχημα να υπερβαίνει κατά 110 χλμ/ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και αμέσως ξεκινούν την καταδίωξη με μοτοσικλετιστή της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πρόληψη οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και την αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβάσεων οδικής ασφάλειας. Η ειδική εξόρμηση, που ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Νοεμβρίου και διήρκεσε έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Νοεμβρίου, κάλυψε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων έγιναν 5.528 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν τρεις οδηγοί με επίπεδα αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον οδηγό που κινούνταν με 230 χλμ/ώρα στην Αθηνών – Λαμίας. Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, ενώ ο έλεγχος αλκοόλ έδειξε θετικό αποτέλεσμα.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και την αντιμετώπιση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

