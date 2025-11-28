Βίντεο του Gazzetta Plus αποτυπώνει τις στιγμές που ακολούθησαν στη λεωφόρο Θηβών μετά το τροχαίο ανάμεσα σε περιπολικό και μοτοσικλέτα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στη λεωφόρο Θηβών στο Περιστέρι, κοντά στη διαστάυρωση με την οδό Τζων Κένεντι. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα περιπολικό της άμεσης δράσης και μία μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta Plus, το περιπολικό ήταν σταθμευμένο σε στενό που τέμνει τη Θηβών και διενεργούσε τροχονομικό έλεγχο. Μετά το πέρας των ελέγχων, ο οδηγός του επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο, σε σημείο όπου υπάρχει κενό στη διαχωριστική νησίδα, χωρίς ωστόσο να δει διερχόμενο οδηγό μοτοσικλέτας που κινούνταν κανονικά στην πορεία του.

Αποτέλεσμα αυτής της κίνησης ήταν η σύγκρουση της μηχανής με το περιπολικό, με τους αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι αυτή ήταν τόσο σφοδρή που ο οδηγός της μοτοσικλέτας εκσφενδονίστηκε αρκετά μέτρα μακριά.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο τελευταίος παρέμεινε ακίνητος στο οδόστρωμα για αρκετή ώρα, με την έλευση του ΕΚΑΒ να γίνεται μετά από 20 και επιπλέον λεπτά. Οι πληροφορίες του Gazzetta Plus αναφέρουν ότι ο οδηγός έχει υποστεί κάταγμα στο πόδι του.

Από την πλευρά του, ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό, φαινόταν σαστισμένος από την τροπή που πήραν τα πράγματα, ενώ αρκετοί πολίτες που βρισκόντουσαν στο σημείο την ώρα του ατυχήματος εξέφραζαν την έντονη δυσαρέσκειά τους.

Δείτε φωτογραφίες του Gazzetta Plus λίγα λεπτά μετά το συμβάν

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ