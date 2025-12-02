Μάγος–βιολόγος από το Μιζούρι που εμφύτευσε τσιπάκι στην ίδια του την παλάμη, για μαγικά κόλπα ανακάλυψε ότι… ξέχασε τον κωδικό πρόσβασης.

Ο Ζι Τενγκ Γουάνγκ, μάγος και μοριακός βιολόγος από το Μιζούρι, θέλησε πριν από χρόνια να μετατρέψει τα μαγικά του σε μια εμπειρία υψηλής τεχνολογίας, που του έμεινε ανεξίτηλη στο σώμα του.

Η ιδέα του ήταν απλή, να εμφυτεύσει ένα μικρό RFID chip (μικροσκοπικό τσιπ εντοπισμού και αναγνώρισης) στην παλάμη του, ώστε το κινητό ενός θεατή να ενεργοποιεί ένα «μυστικό» κόλπο με ένα απλό άγγιγμα. Στην πράξη όμως, το σχέδιο δεν βγήκε όπως το φανταζόταν.

Το απόλυτο fail: Ξέχασε τον κωδικό του μικροτσίπ

Ο Γουάνγκ σύντομα συνειδητοποίησε ότι η διαδικασία δεν έδειχνε καθόλου μαγική. Οι θεατές έπρεπε να ψάχνουν που βρίσκεται ο αναγνώστης RFID του κινητού τους, συχνά ήταν απενεργοποιημένος, και όταν χρησιμοποιούσε το δικό του κινητό, η εντύπωση χανόταν. Έτσι, το project εγκαταλείφθηκε σχετικά γρήγορα.

Παρ' όλα αυτά, πειραματίστηκε ξανά με το εμφύτευμα, συνδέοντάς το με μια διεύθυνση Bitcoin και αργότερα με έναν σύνδεσμο στο Imgur. Με τον καιρό, το chip ξεχάστηκε κυριολεκτικά, μέχρι που πριν λίγο καιρό ο σύνδεσμος «ξύπνησε» ξανά online.

Όταν αποφάσισε να το επαναπρογραμματίσει, διαπίστωσε το αδιανόητο, πως είχε ξεχάσει το password του εμφυτεύματος.

«Κλειδωμένος» έξω από το ίδιο του το σώμα

«Είμαι επίσημα κλειδωμένος έξω από την τεχνολογία του ίδιου μου του σώματος», αστειεύτηκε σε ανάρτησή του.

Οι φίλοι του στον χώρο της τεχνολογίας δεν μπόρεσαν να δώσουν κάποια λύση. Η μόνη πιθανή, όπως είπαν, είναι να κολλήσει έναν αναγνώστη RFID στην παλάμη του για μέρες ή εβδομάδες και να δοκιμάζει κωδικούς με brute force. Ποιος ξέρει τι απέγινε...

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ