Έκλεισες τα 40; Ιδού οι 4 χρυσές συμβουλές ενός καρδιοχειρούργου

Από το αλκοόλ μέχρι τον ύπνο και τις σχέσεις, ένας ειδικός εξηγεί τις παγίδες που πρέπει να αφήνεις πίσω μπαίνοντας στα 40.

Ένας έμπειρος Αμερικανός καρδιοχειρουργός, ο Δρ. Τζέρεμι Λόντον, αποκάλυψε ποιες καθημερινές συνήθειες πρέπει να αποφεύγουμε μόλις περάσουμε το κατώφλι των 40. Με πάνω από 25 χρόνια κλινικής εμπειρίας, ο Λόντον χρησιμοποιεί τα social media για να μεταφέρει με τρόπο απλό και κατανοητό, συμβουλές που αφορούν στην υγεία.

Σε ένα από τα δημοφιλή βίντεο του στο TikTok, ο γιος του μπαίνει στο ιατρείο και τον ρωτά: «Μπαμπά, τι πράγματα δεν πρέπει να κάνεις μετά τα 40;». Ο γιατρός απαντά με τέσσερις βασικές οδηγίες, οι δύο εκ των οποίων –όπως τονίζει– ισχύουν για κάθε ηλικία.

Μετά τα 40, γιοκ

Η πρώτη συμβουλή είναι ξεκάθαρη: περιορισμός ή και πλήρης διακοπή του αλκοόλ. «Αν θέλεις πραγματικά να φροντίσεις τον εαυτό σου για το μέλλον, μείωσε ή βγάλε εντελώς το αλκοόλ από τη ζωή σου. Είναι τοξικό για κάθε κύτταρο του σώματος», αναφέρει. Παραδέχεται ότι είναι δύσκολο, αφού το αλκοόλ υπάρχει παντού στην καθημερινότητα, αλλά επιμένει πως πρόκειται για μια προσωπική και συνειδητή επιλογή με μεγάλη σημασία. Ο ίδιος ο NHS προειδοποιεί ότι η υπερβολική κατανάλωση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού, ηπατικών βλαβών και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Η δεύτερη «κόκκινη γραμμή» είναι το κάπνισμα και το άτμισμα. Ο Λόντον υπενθυμίζει πως το κάπνισμα παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια προβλήματα υγείας, με περίπου οκτώ εκατομμύρια πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. «Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς: μην καπνίζεις, μην ατμίζεις. Είναι τόσο απλό», σημειώνει, εξηγώντας ότι οι κίνδυνοι για καρκίνο του πνεύμονα, καρδιακά επεισόδια και εγκεφαλικά είναι τεράστιοι.

Τρίτο σημείο: ο ύπνος. Ο γιατρός παραδέχεται ότι κι ο ίδιος συχνά θυσιάζει ώρες ύπνου για άλλες δραστηριότητες, όμως προειδοποιεί ότι αυτό είναι μεγάλο λάθος, ειδικά όσο μεγαλώνουμε. Ο ποιοτικός ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την πνευματική και σωματική ανάκαμψη.

Τέλος, μιλά για την ανάγκη να απομακρυνθούμε από τοξικούς ανθρώπους. Οι κακές σχέσεις, λέει, μπορούν να διαλύσουν την ψυχική ισορροπία, να προκαλέσουν άγχος, κατάθλιψη και να επηρεάσουν ακόμη και τη σωματική υγεία. «Να καλλιεργείτε τις σχέσεις με όσους αγαπάτε. Στο τέλος, αυτό μετράει περισσότερο».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ